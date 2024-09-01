Starlink Berikan Layanan Internet Langsung Tersambung ke HP Secara Gratis, Ini Kata Kominfo

JAKARTA – Elon Musk, CEO dari Starlink baru-baru ini mengatakan bakal memberikan layanan internet berbasis satelit itu secara gratis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Komentar orang terkaya di dunia itu menimbulkan kehebohan, terutama terkait dengan layanan telekomunikasi.

Musk tidak begitu saja memberikan layanan gratis tersebut tanpa syarat. Pasalnya, layanan ini hanya bisa digunakan saat pengguna berada dalam situasi darurat seperti tersesat atau terjebak di wilayah terpencil, saat mengalami bencana alam, atau situasi perang.

Langkah ini dilakukan Elon Musk untuk mempromosikan layanan direct-to-cell Starlink alias internet yang langsung tersambung ke ponsel. Saat ini, Starlink masih menunggu izin layanan tersebut ke Lembaga Komunikasi Federal AS (FCC).

Di Indonesia, layanan Starlink sudah mulai beriperasi sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, Elon Musk sudah datang ke Indonesia dengan memberikan layanan internet ke pusat kesehatan demi mempercepat proses komunikasi.

"Jadi kalau ada penyelenggara yang menawarkan produk sesuai dengan strategi marketing-nya, pemerintah tidak intervensi. Namun, setiap tahun kami ada evaluasi tarif selain dengan evaluasi performa," kata Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Aju mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah juga berkaitan dengan ada atau tidaknya praktek yang mengarah ke persaingan tidak sehat, terutama soal tarif. Mengingat, saat ini penyedia layanan internet di Indonesia sudah menyesuaikan tarif dan bersaing secara sehat.