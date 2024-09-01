Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Starlink Berikan Layanan Internet Langsung Tersambung ke HP Secara Gratis, Ini Kata Kominfo

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |19:07 WIB
Starlink Berikan Layanan Internet Langsung Tersambung ke HP Secara Gratis, Ini Kata Kominfo
Starlink.
A
A
A

JAKARTA – Elon Musk, CEO dari Starlink baru-baru ini mengatakan bakal memberikan layanan internet berbasis satelit itu secara gratis di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Komentar orang terkaya di dunia itu menimbulkan kehebohan, terutama terkait dengan layanan telekomunikasi.

Musk tidak begitu saja memberikan layanan gratis tersebut tanpa syarat. Pasalnya, layanan ini hanya bisa digunakan saat pengguna berada dalam situasi darurat seperti tersesat atau terjebak di wilayah terpencil, saat mengalami bencana alam, atau situasi perang.

Langkah ini dilakukan Elon Musk untuk mempromosikan layanan direct-to-cell Starlink alias internet yang langsung tersambung ke ponsel. Saat ini, Starlink masih menunggu izin layanan tersebut ke Lembaga Komunikasi Federal AS (FCC).

Di Indonesia, layanan Starlink sudah mulai beriperasi sejak beberapa bulan lalu. Bahkan, Elon Musk sudah datang ke Indonesia dengan memberikan layanan internet ke pusat kesehatan demi mempercepat proses komunikasi.

"Jadi kalau ada penyelenggara yang menawarkan produk sesuai dengan strategi marketing-nya, pemerintah tidak intervensi. Namun, setiap tahun kami ada evaluasi tarif selain dengan evaluasi performa," kata Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kementerian Kominfo, Aju Widya Sari di Kantor Kominfo, Jakarta, Jumat (30/8/2024).

Aju mengatakan evaluasi yang dilakukan pemerintah juga berkaitan dengan ada atau tidaknya praktek yang mengarah ke persaingan tidak sehat, terutama soal tarif. Mengingat, saat ini penyedia layanan internet di Indonesia sudah menyesuaikan tarif dan bersaing secara sehat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/16/3187012//starlink-9qXt_large.jpg
Link dan Cara Daftar Internet Gratis Starlink untuk Banjir Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/16/3186909//ilustrasi-ZH7l_large.jpg
Pengguna Internet Indonesia Tembus 229 Juta, WiFi Rumahan Masih Hadapi Kendala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186851//korban_bencana-S87R_large.jpg
5 Hari Jaringan Putus, Korban Bencana Sumatera Kini Bisa Komunikasi Usai Polri Kirim Starlink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/16/3186008//program_internet_rakyat-6VuY_large.jpg
Syarat dan Cara Dapat Promo WiFi Internet Rakyat Murah Rp 100.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/16/3185754//program_internet_rakyat-AFu2_large.jpg
Ini Daftar Wilayah yang Sudah Kebagian WiFi Murah Internet Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/16/3184978//program_internet_rakyat-yPQV_large.jpg
Cara mudah Daftar Layanan Internet Rakyat untuk Dapat Wifi Murah
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement