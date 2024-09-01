Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Suzuki Dikabarkan Bakal Luncurkan SUV dengan Teknologi Strong Hybrid

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Minggu, 01 September 2024 |21:20 WIB
Suzuki Dikabarkan Bakal Luncurkan SUV dengan Teknologi Strong Hybrid
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Suzuki dikabarkan akan mengambil langkah berani dengan meluncurkan mobil berteknologi strong hybrid. Jika terkonfirmasi, ini akan menjadi mobil pertama Suzuki yang menggunakan teknologi tersebut setelah selama bertahun-tahun meluncurkan kendaraan mild hybrid.

Sebagai informasi, mild hybrid merupakan kendaraan yang tidak memiliki motor penggerak listrik. Sehingga, bahan bakar masih menjadi sumber tenaga utamanya. Tetapi dalam keadaan berhenti, baterai yang tertanam akan mengambil alih seluruh kinerja mesin.

Melansir Gaadiwaadi, saat ini Suzuki sedang mempersiapkan model facelift Fronx dengan teknologi strong hybrid. Mobil dengan jenis SUV kompak yang akan mengusung teknologi terbaru ini rencananya akan meluncur pada tahun depan.

Sebagai informasi, Maruti berencana memperluas jajaran hybrid di berbagai segmen, dan Fronx termasuk di dalamnya. Ini akan menjadi model pertama yang menggunakan teknologi hybrid buatan Maruti Suzuki sendiri.

Teknologi hybrid tersebut akan menawarkan efisiensi bahan bakar lebih dari 35 km/liter. Kemudian, Fronx facelift diperkirakan bakal mendapatkan perubahan pada eksterior dan interior.

Setelah Fronx, peralihan mesin menjadi hybrid juga akan terjadi pada Suzuki Baleno generasi berikutnya. Kemudian pada model compact MPV pada 2026. Setelah itu, model Swift pada 2027.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/15/3187562//jaecoo_j5_ev-ulSn_large.jpg
Mobil Listrik Diklaim Lebih Populer Dibandingkan Hybrid di Perkotaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/15/3187088//byd-dXwY_large.jpg
Marak PHEV, BYD Tak Tertarik Luncurkan Mobil Hybrid?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/15/3186318//daihatsu_rocky_hybrid_di_gjaw_2025-Wkwd_large.jpg
Usai Rocky, Daihatsu Siapkan Mobil Hybrid Lain?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/15/3186074//suzuki_grand_vitara_di_gjaw_2025-aFRL_large.jpg
Suzuki Andalkan 3 Mobil Hybrid di GJAW 2025, Fronx hingga Grand Vitara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/15/3186003//mitsubishi_belum_berencana_meluncurkan_mobil_hybrid_di_indonesia-EHmd_large.jpeg
Mitsubishi Masih Tunggu Momen Tepat Luncurkan Mobil Hybrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/15/3185643//suzuki_grand_vitara_minor_change_di_gjaw_2025-Dvel_large.jpg
Suzuki Target Jual 1.600 Unit di GJAW 2025 Lewat 3 Mobil Hybrid Baru
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement