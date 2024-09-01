Suzuki Dikabarkan Bakal Luncurkan SUV dengan Teknologi Strong Hybrid

JAKARTA - Suzuki dikabarkan akan mengambil langkah berani dengan meluncurkan mobil berteknologi strong hybrid. Jika terkonfirmasi, ini akan menjadi mobil pertama Suzuki yang menggunakan teknologi tersebut setelah selama bertahun-tahun meluncurkan kendaraan mild hybrid.

Sebagai informasi, mild hybrid merupakan kendaraan yang tidak memiliki motor penggerak listrik. Sehingga, bahan bakar masih menjadi sumber tenaga utamanya. Tetapi dalam keadaan berhenti, baterai yang tertanam akan mengambil alih seluruh kinerja mesin.

Melansir Gaadiwaadi, saat ini Suzuki sedang mempersiapkan model facelift Fronx dengan teknologi strong hybrid. Mobil dengan jenis SUV kompak yang akan mengusung teknologi terbaru ini rencananya akan meluncur pada tahun depan.

Sebagai informasi, Maruti berencana memperluas jajaran hybrid di berbagai segmen, dan Fronx termasuk di dalamnya. Ini akan menjadi model pertama yang menggunakan teknologi hybrid buatan Maruti Suzuki sendiri.

Teknologi hybrid tersebut akan menawarkan efisiensi bahan bakar lebih dari 35 km/liter. Kemudian, Fronx facelift diperkirakan bakal mendapatkan perubahan pada eksterior dan interior.

Setelah Fronx, peralihan mesin menjadi hybrid juga akan terjadi pada Suzuki Baleno generasi berikutnya. Kemudian pada model compact MPV pada 2026. Setelah itu, model Swift pada 2027.