Begini Cara Mematikan Sensor Proximity WhatsApp

JAKARTA - WhatsApp adalah salah satu aplikasi untuk mengirim pesan pada orang banyak yang populer di Indonesia dan juga di dunia. Namun, beberapa pengguna mungkin merasa terganggu oleh sensor proximity saat melakukan panggilan suara atau video.

Sensor ini secara otomatis mematikan layar ketika ponsel mendekati wajah untuk mencegah sentuhan yang tidak disengaja. Meskipun fitur ini bermanfaat, ada kalanya pengguna ingin mematikannya.

Sensor proximity adalah sensor kecil di bagian atas ponsel yang mendeteksi objek di dekat layar. Pada WhatsApp, sensor ini berfungsi untuk mematikan layar secara otomatis ketika ponsel ditempelkan di telinga saat panggilan berlangsung, guna menghindari sentuhan yang tidak disengaja.

Sayangnya, WhatsApp tidak menyediakan opsi bawaan untuk mematikan sensor proximity di dalam aplikasinya.

Namun, ada beberapa solusi alternatif yang bisa Anda coba untuk mengatasi masalah ini.

1. Periksa Pengaturan Ponsel

Beberapa ponsel memiliki opsi untuk menonaktifkan sensor proximity secara keseluruhan melalui pengaturan sistem. Perlu diingat bahwa langkah ini mungkin bervariasi tergantung pada merek dan model ponsel Anda.

2. Gunakan Aplikasi Pihak Ketiga

Jika pengaturan bawaan ponsel tidak memungkinkan Anda untuk mematikan sensor proximity, Anda dapat mencoba menggunakan aplikasi pihak ketiga yang tersedia di Google Play Store. Beberapa aplikasi memungkinkan Anda untuk mengontrol atau bahkan menonaktifkan sensor proximity sepenuhnya.