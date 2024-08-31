Begini Cara Sadap TikTok Pasangan

JAKARTA - Di era digital ini, banyak orang yang ingin mengetahui cara menyadap TikTok, terlebih lagi akun Tiktok pasangan anda agar tidak ada yang namanya kecurigaan antar pasangan.

Menyadap TikTok orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan merugikan privasi. Terlebih lagi bila penyadapan menggunakan aplikasi dari pihak ketiga yang tidak menjamin keamanan data Anda dan target Anda.

Sebelum mengetahui cara di bawah ini untuk menyadap Tiktok melalui Google, pertimbangkan risiko dan kemungkinannya bila menyadap.

Berikut adalah Cara sadap TikTok:

Phishing

Teknik phishing ni melibatkan tipu terhadap pengguna supaya percaya yang dorang berada dalam laman web rasmi TikTok, padahal itu adalah laman web "palsu". Setelah masuk ke situs web yang menyesatkan ini, peretas mendorong individu untuk memberikan detail akun mereka (email dan sandi), yang nantinya akan digunakan untuk meretas data dan mengakses akun korban.

Mspy

Satu-satunya alat yang memudahkan untuk memata-matai jejaring sosial teman dan keluarga Anda, seperti TikTok, tidak lain adalah Mspy. Ini memungkinkan Anda untuk melihat semua yang dilakukan orang tersebut ketika mereka berada di web, termasuk obrolan, panggilan, media, dan lain-lain di jejaring sosial dan ponsel mereka.