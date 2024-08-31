Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mempersiapkan kanal khusus untuk memerangi hoax atau berita bohong pada Pilkada Serentak 2024. Kanal tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan hoax.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi mengungkapkan, langkah ini dilakukan sebagai pencegahan dan memastikan pilkada yang damai. Mengingat saat kontestasi demokrasi banyak tersebar berita bohong.

"Salah satu yang akan kita luncurkan dalam waktu dekat juga adalah kanal untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan temuan hoax seputar pilkada," kata Prabu di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Prabu berharap kanal tersebut dapat mendukung kelancaran pilkada dengan menangkal penyebaran hoax yang dapat mengganggu proses demokrasi. Ia menjelaskan Kemenkominfo juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah platform media sosial.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan komitmen bersama dalam merespon cepat terhadap penyebaran berita bohong terkait pilkada. Ini dinilai penting karena hoax dapat menyebar hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan proses klarifikasinya.

"Nah kami sedang membangun kesepakatan dengan platform dan juga tentunya didukung oleh media mainstream, untuk bisa merespons cepat terhadap konfirmasi penyebaran berita hoaks," ujarnya.