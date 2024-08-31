Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 31 Agustus 2024 |13:02 WIB
Kominfo Siapkan Kanal Khusus Berantas Hoaks pada Pilkada 2024
Kominfo siapkan kanal khusus berantas hoaks Pilkada 2024. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mempersiapkan kanal khusus untuk memerangi hoax atau berita bohong pada Pilkada Serentak 2024. Kanal tersebut bisa dimanfaatkan masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan hoax.

Direktur Jenderal Aplikasi dan Informasi Publik Kemenkominfo, Prabu Revolusi mengungkapkan, langkah ini dilakukan sebagai pencegahan dan memastikan pilkada yang damai. Mengingat saat kontestasi demokrasi banyak tersebar berita bohong.

"Salah satu yang akan kita luncurkan dalam waktu dekat juga adalah kanal untuk bisa menginformasikan dan juga melaporkan temuan hoax seputar pilkada," kata Prabu di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Prabu berharap kanal tersebut dapat mendukung kelancaran pilkada dengan menangkal penyebaran hoax yang dapat mengganggu proses demokrasi. Ia menjelaskan Kemenkominfo juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah platform media sosial.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan komitmen bersama dalam merespon cepat terhadap penyebaran berita bohong terkait pilkada. Ini dinilai penting karena hoax dapat menyebar hingga 20 kali lebih cepat dibandingkan proses klarifikasinya.

"Nah kami sedang membangun kesepakatan dengan platform dan juga tentunya didukung oleh media mainstream, untuk bisa merespons cepat terhadap konfirmasi penyebaran berita hoaks," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/11/525/3073574/ilustrasi-SFlH_large.jpg
Gelar AMH 2024, Kominfo: Masa Depan Akan Dihadapkan Disrupsi Teknologi 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062674/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-WpZX_large.jpg
Gandeng Youtube hingga TikTok, Kominfo Siapkan Satgas Antihoaks Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/54/3062615/dirjen_ikp_kominfo_prabu_revolusi-hm9b_large.jpg
Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis Prabowo, Kominfo Siapkan Anggaran Rp15 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056558/dirjen_penyelenggaraan_pos_dan_informatika_kominfo_wayan_toni_supriyanto-q9dU_large.jpg
Driver Ojol Demo Tuntut Kenaikan Tarif, Ini Kata Kominfo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/337/3053514/kominfo-693Q_large.jpg
Pemerintah Dorong Penggiat Keamanan Siber Berorganisasi Melalui Asosiasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement