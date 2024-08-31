Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Brasil Ancam Blokir X, Rekening Starlink Dibekukan

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 31 Agustus 2024 |10:06 WIB
Brasil Ancam Blokir X, Rekening Starlink Dibekukan
Brasil mengancam memblokir X dan membekukan rekening Starlink. (Reuters)
BRASILIA - Mahkamah Agung Brasil mengancam menangguhkan atau memblokir media sosial X (sebelumnya Twitter) di negara tersebut. 

Melansir Reuters, Sabtu (31/8/2024), X memperkirakan pengadilan tinggi Brasil akan memerintahkan penutupannya. Hal itu karena pertempuran hukum yang sengit terjadi atas kepatuhan terhadap hukum setempat dan desakan pemiliknya Elon Musk bahwa platform tersebut dihukum karena menolak penyensoran.

X mengatakan, mereka memperkirakan Hakim Mahkamah Agung Alexandre de Moraes akan memerintahkan penutupan "segera". Hal itu setelah tenggat waktu yang ditetapkan pengadilan bagi perusahaan untuk mengidentifikasi perwakilan hukum di Brasil berakhir pada Kamis malam.

Tepat sebelum tengah malam, X masih bekerja seperti biasa di negara tersebut.

Sebelumnya pada Kamis, Mahkamah Agung memblokir rekening bank lokal milik perusahaan internet satelit Starlink milik Elon Musk. Sementara perseteruan mendasar atas X menempatkannya di ambang penutupan di salah satu pasar utamanya.

Kedua perusahaan tersebut merupakan bagian dari kerajaan bisnis Musk yang luas yang juga mencakup perusahaan roket SpaceX dan raksasa mobil listrik Tesla. Miliarder itu memiliki X dan 40% saham SpaceX, dan merupakan CEO Tesla.

 

