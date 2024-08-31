Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

XL Axiata Perkuat Jaringan demi Sukseskan PON XXI 2024 Aceh dan Sumut

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 31 Agustus 2024 |08:59 WIB
XL Axiata Perkuat Jaringan demi Sukseskan PON XXI 2024 Aceh dan Sumut
XL perkuat jaringan demi sukseskan PON XXI Aceh dan Sumut. (XL)
JAKARTA - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) siap menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 di Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) pada 9-20 September 2024. XL Axiata memperkuat jaringan 4G untuk kelancaran kegiatan tersebut. 

Salah satu lokasi yang diperkirakan menjadi tempat konsentrasi keramaian acara antara lain Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh. Stadion itu akan menjadi lokasi pembukaan PON XXI pada Senin, 9 September 2024. 

Untuk BTS-BTS yang melayani lokasi event dengan asumsi kapasitas naik di atas 90%, kapasitas kapasitas radio akan ditambah sehingga kenyamanan pelanggan diharapkan tetap terjaga. 

"Secara khusus XL Axiata berupaya untuk terus menjaga performa jaringan 4G untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan event PON XXI 2024 di Aceh – Sumut. XL Axiata juga melakukan persiapan khusus dengan menambah 1 mobile base transceiver station (MBTS) di Stadion Harapan Bangsa, Aceh untuk meningkatkan kualitas jaringan selama berlangsung PON XXI 2024 di lokasi ini," ujar Group Head XL Axiata West Region, Desy Sari Dewi, dalam keterangannya, Sabtu (31/8/2024). 

Ia menambahkan, di Sumut, ada 3 MBTS yang terletak di Sumut Sport Center, Balige, dan 1 MBTS lagi tersedia di Pantai Cermin, Serdang Bedagai. Desy menyebutkan, keberadaan jaringan 4G XL Axiata di PON XXI 2024 mendorong komitmen pihaknya memberikan dampak pada suksesnya acara olahraga terbesar di Indonesia ini yang digelar setiap empat tahun sekali. Bagi XL Axiata, bisa ikut menyukseskan event penting nasional merupakan kebanggaan tersendiri, satu komitmen XL Axiata memberikan kemudahan. 

Persiapan yang sudah dilakukan dengan mengecek kondisi network di semua lokasi PON XXI baik di Aceh maupun Sumut. Itu termasuk pengambilan sample experience langsung dari lokasi venue dan perhitungan kapasitas dengan mempertimbangkan prediksi lonjakan trafik dengan melakukan upgrade sesuai kebutuhan.

 

