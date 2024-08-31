Catat, Main Judi Online Terancam Tak Bisa Buka Rekening hingga Ajukan Cicilan

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras kepada pelaku judi online. Bagi yang masih nekat melakukan transaksi judi online akan masuk dalam daftar hitam atau blacklist perbankan.

Diketahui, judi online masih menjadi fokus utama pemerintah untuk diberantas karena telah memberikan kerugian bagi masyarakat maupun negara. Oleh sebab itu, seluruh pihak berupaya memerangi praktik judi online hingga hilang sepenuhnya.

Deputi Komisioner Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen OJK Rizal Ramadhani mengatakan masyarakat yang terbukti terlibat judi online tidak akan bisa menikmati seluruh layanan di sektor jasa keuangan.

"Kami akan memasukkan orang-orang yang terlibat ke dalam satu sistem informasi yang kami akan susun dan kami akan bikin bahwa seluruh pelaku jasa keuangan bisa mengakses," kata Rizal di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), OJK dan satuan tugas (satgas) judi online, mengklaim telah memblokir 6.000 rekening. Pemblokiran itu dilakukan setelah terbukti melakukan transaksi judi online berdasarkan penelurusan.

Nama pemilik rekening bank yang diblokir, dipastikan Rizal masuk dalam daftar hitam. Sehingga, mereka tidak akan bisa lagi membuka rekening, meminjam uang ke bank, dan berbagai layanan lain, seperti pengajuan cicilan.