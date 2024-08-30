Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Sadap Whatsapp Pakai No Telp APK Tanpa Ketahuan

David Kurniawan , Jurnalis-Jum'at, 30 Agustus 2024 |18:38 WIB
Cara Sadap Whatsapp Pakai No Telp APK Tanpa Ketahuan
Cara sadap WhatsApp pakai no telp APK tanpa ketahuan. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Pada era digital ini, banyak orang yang ingin mengetahui cara menyadap WhatsApp (WA) tanpa menggunakan aplikasi tambahan. Menyadap WhatsApp adalah tindakan yang melanggar privasi dan ilegal. 

Walau mengakses WhatsApp orang lain tanpa izin merupakan pelanggaran hukum dan merugikan privasi. Terlebih lagi bila penyadapan menggunakan aplikasi dari pihak ketiga yang tidak menjamin keamanan data Anda dan targe. Namun, banyak orang masih tertarik dengan pengetahuan tentang cara-cara ini. 

Sebelum Anda mengikuti langkah-langkah di bawah ini untuk meretas WhatsApp melalui Google, pertimbangkan risiko dan kemungkinannya bila menyadap.

Google Drive Back Up

Dengan WhatsApp, pengguna diberi kemampuan untuk menyimpan pesan ke Google Drive. Dengan memiliki akses ke akun Google sasaran, Anda dapat mengembalikan cadangan pesan pada perangkat Anda.

Google Situs Infitespy.com

Buka laman infinitespy mlewati web browser/Google, Masuk untuk masuk ke laman infinitespy.com, Kemudian masukkan nomor Whatsapp target.

Dengan cara ini, kalian dapat memantau informasi melalui sebuah diagram yang memudahkan kalian untuk melihat aktivitas nomor Whatsapp target. Diagram tersebut memperlihatkan durasi waktu online dan frekuensi masuk ke aplikasi Whatsapp.

 

