HOME OTOTEKNO TECHNO

Ikut Tren, Oppo Tampilkan Konsep Ponsel Lipat Tiga

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |20:11 WIB
Ikut Tren, Oppo Tampilkan Konsep Ponsel Lipat Tiga
Konsep Ponsel Lipat Tiga Oppo.
A
A
A

TREN ponsel lipat tampaknya berkembang menuju perangkat lipat tiga, dengan semakin banyaknya perusahaan yang mengembangkan ponsel model tersebut. Setelah Huawei, Xiaomi, dan Tecnno, kini Oppo turut memaerkan ponsel pintar lipat tiganya yang akan datang.

Zhou Yibao, manajer produk untuk seri Oppo Find membagikan render perangkat lipat tiga Oppo. Kita dapat melihatnya memiliki dua elemen engsel, layar utama yang hampir tanpa bingkai, dan bagian belakang berbahan kulit imitasi.

Dilansir GSM Arena, perangkat tersebut tampaknya menjalankan versi modifikasi dari antarmuka ColorOS Oppo dengan widget besar dan bilah tugas. Sayangnya, belum ada informasi lebih rinci mengenai perangkat kerasnya saat ini.

Awal tahun ini, laporan menunjukkan bahwa Oppo dan vivo menarik diri dari pasar ponsel pintar lipat. Oppo kemudian membantah laporan tersebut dan memastikan bahwa mereka berencana untuk terus mengembangkan perangkat lipat baru.

(Rahman Asmardika)

      
