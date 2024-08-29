Tecno Pamerkan Ponsel Lipat Tiga Konsep Phantom Ultimate 2

BERLIN – Tecno meluncurkan konsep ponsel lipat tiga pada pameran industry IFA di Berlin, Jerman pada Rabu, (28/8/2024). Seperti namanya, ponsel ini tampaknya memiliki layar lipat tiga yang menggunakan mekanisme engsel ganda.

Dilansir Gadgets 360, ponsel ini diperkenalkan sebagai penerus Tecno Phantom Ultimate – sebuah konsep ponsel pintar yang dapat digulung yang diperkenalkan oleh perusahaan tersebut di Mobile World Congress (MWC) 2024 di Barcelona pada Februari. Meskipun perangkat konsep barunya memiliki bentuk candy bar yang ringkas saat dilipat, ponsel ini juga dapat dibuka untuk memanfaatkan layar bagian dalam berukuran 10 inci yang besar dengan lipatan minimal.

Namun, pembuat ponsel pintar asal China itu tidak mengungkapkan apakah ponsel ini akan segera hadir di pasaran.

Menurut Tecno, Phantom Ultimate 2 dilengkapi dengan layar penutup (cover) berukuran 6,48 inci dan layar bagian dalam LTPO OLED berukuran 10 inci yang besar dengan resolusi 1.620 x 2.880 piksel. Layar ini memiliki rasio aspek 4:3. Perusahaan tersebut juga mengklaim bahwa perangkat ini merupakan perangkat lipat pertama di pasaran yang memanfaatkan teknologi integrasi driver layar dan sentuh (TDDI), menghasilkan sebuah chip yang menampung driver layar dan sensor sentuh.

Dari segi ergonomi, ponsel ini memiliki ketebalan 11 mm, sehingga ketebalannya tetap sama dengan ponsel lipat bergaya buku lain di pasaran seperti Google Pixel 9 Pro Fold (10,5 mm), meskipun memiliki layar lipat tambahan. Menariknya, ponsel ini lebih ramping daripada Samsung Galaxy Z Fold 6 yang memiliki ketebalan 12,1 mm saat dilipat.

Tecno Phantom Ultimate 2 juga memiliki mekanisme engsel ganda yang kabarnya telah menjalani pengujian yang melibatkan 300.000 lipatan dan pembukaan. Ponsel pintar ini juga dilengkapi baterai ultra-tipis yang ketebalannya hanya 0,25 mm.