7 Cara Gampang Nonton Semua Video Viral Japan, Indo, Filipina di Yandex Browser HD Tanpa VPN

JAKARTA - Sebanyak 7 cara gampang untuk nonton semua video viral, Japan, Indo, Filipina di Yandex Browser HD tanpa VPN. Cara yang biasa digunakan oleh para pengguna adalah dengan menggunakan Virtual Private Network (VPN). Dengan membuat piranti ini, pengguna akan dapat menjelajah internet dengan server dari negara lain.

Berikut 7 cara gampang untuk nonton semua video viral, Japan, Indo, Filipina di Yandex Browser HD tanpa VPN:

1. Gunakan Yandex Browser

Untuk bisa menonton video viral tanpa VPN, pengguna dapat menggunakan Yandex Browser. Download aplikasinya lewat situs resmi yandex.com atau lewat toko aplikasi seperti Google Play Store atau App Store. Setelah terinstal, maka pengguna bisa mulai mencari konten yang diinginkan.

2. Gunakan Yandex Browser versi terbaru

Meski Yandex Browser memiliki fitur yang mutakhir, namun sangat direkomendasikan untuk menggunakan aplikasi versi terbaru yang di update. Lakukan pula pembaruan secara berkala agar selalu mendapat peningkatan fitur dan perbaikan bug.

3. Matikan blokir iklan

Saat akan mulai mencari video viral di Yandex Browser, matikan dulu fitur blokir iklan. Caranya adalah dengan masuk ke menu pengaturan di aplikasi Yandex, lalu cari fitur "Blokir Iklan" dan matikan fitur tersebut.

4. Gunakan mode penyamaran

Untuk meningkatkan keamanan dari resiko pencurian data, aktifkan mode penyamaran saat akan melakukan pencarian. Caranya adalah dengan memilih "Mode Penyamaran" saat membuka Yandex Browser. Apabila menggunakan PC, bisa juga dengan menggunakan kombinasi tombol Ctrl+Shift+N.