Misi Antariksa India Temukan Sisa Lautan Magma Kuno di Kutub Selatan Bulan

SISA-sisa lautan magma di kutub selatan Bulan ditemukan oleh misi Chandrayaan-3 milik India, yang mendarat di satelit Bumi itu tahun lalu. Temuan ini membantu mendukung gagasan yang disebut teori Lautan Magma Bulan tentang bagaimana Bulan terbentuk.

Misi Chandrayaan-3 mendarat di kutub selatan Bulan pada Agustus 2023 dan menjelajahi daerah terpencil yang belum pernah dijamah wahana antariksa sebelumnya. Penemuan ini mendukung teori bahwa magma membentuk permukaan Bulan sekira 4,5 miliar tahun yang lalu.

Tim di balik temuan baru ini menemukan bukti ferroan anorthosite di kutub selatan.

“Teori evolusi awal Bulan menjadi jauh lebih kuat berdasarkan pengamatan kami,” kata Dr. Santosh Vadawale dari Laboratorium Penelitian Fisika, yang merupakan salah satu penulis makalah yang diterbitkan di Nature pada Rabu, (21/8/2024).

Sebelum misi India ini, bukti utama lautan magma ditemukan di garis lintang tengah Bulan sebagai bagian dari program Apollo.

Ketika wahana pendarat India, yang disebut Vikram, melakukan pendaratan lunak yang terkenal di kutub selatan pada Agustus 2023, sebuah wahana penjelajah bernama Pragyaan keluar dari wahana tersebut.

Dilansir BBC, Pragyaan menjelajahi permukaan bulan selama 10 hari, sementara Prof Vadawale dan rekan-rekannya bekerja sepanjang waktu dengan menginstruksikannya untuk mengumpulkan data di 70 derajat lintang selatan.