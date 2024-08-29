Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Gemini Luncurkan Fitur Ringkasan Video YouTube dan Ask About This Screen untuk Pengguna

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |12:08 WIB
Gemini Luncurkan Fitur Ringkasan Video YouTube dan <i>Ask About This Screen</i> untuk Pengguna
Gemini AI.
GEMINI untuk Android meluncurkan dua fitur baru yang memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan tentang apa yang ditayangkan di layar ponsel pintar mereka. Fitur yang dinamakan 'Ask about this screen' dan ‘Ask about this video' (‘Tanyakan tentang layar ini’ dan ‘Tanyakan tentang video ini’), mengambil tangkapan layar dan memproses konten layar ponsel kamu.

Kemudian, ketika diminta oleh pengguna, alat ini dapat menjawab dengan informasi relevan yang dicari pengguna. Fitur video, yang tampaknya hanya kompatibel dengan YouTube, juga dapat memberikan ringkasan video asalkan ada teks yang ditambahkan ke video tersebut.

Dilaporkan Gadgets 360, fitur-fitur tersebut ditemukan di aplikasi Google versi 15.33.38.28.arm64 dan yang lebih baru di beberapa ponsel pintar yang berbeda. Fitur-fitur ini muncul di bagian atas jendela mengambang Gemini ketika pengguna memanggil asisten AI.

Pengguna yang memiliki akses ke fitur tersebut akan melihat strip persegi panjang terpisah dengan teks "Ask about this screen" dan ikon tangkapan layar. Jika Gemini diaktifkan saat memutar video di YouTube, teks tersebut diganti dengan " Ask about this video " dan ikon YouTube.

Mengetuk ikon untuk ‘Ask about this screen ' akan mengambil tangkapan layar sementara di Gemini, lalu pengguna dapat mengajukan pertanyaan apa pun tentang layar tersebut. Respons hanya akan didasarkan pada apa yang dapat dilihat AI di tangkapan layar, namun, pengguna juga dapat meminta Gemini untuk mengakses Internet guna menemukan informasi lebih lanjut. Salah satu kasus penggunaannya adalah meminta ringkasan singkat dari sebuah artikel berita.

 

