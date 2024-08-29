Honda Monkey Edisi Khusus Meluncur, Harganya Rp51 Jutaan

JAKARTA - Motor bebek berdesain unik Honda Monkey menjadi incaran banyak orang. Kini, motor tersebut hadir dalam edisi terbatas yakni Monkey Z125R. Motor ini meluncur dalam gelaran Big Motor Sale 2024, di Bangkok, Thailand.

Melansir Rideapart, Kamis (29/8/2024), motor bebek legendaris dari era 80-an ini telah dimodifikasi secara khusus dan pemesanan hanya dibuka sepanjang pameran berlangsung. Artinya, setelah Big Motor Sale 2024 berakhir, Monkey Z125R edisi spesial tidak akan dijual kembali.

Chief Sales and Marketing Officer, Honda Thailand mengatakan, saat ini motor tak hanya alat transportasi. Tetapi, kendaraan mengekspresikan identitas serta gaya hidup pengendara.

"Sebagai pemimpin pasar sepeda motor di Thailand, Thai Honda berkomitmen memperkenalkan model sepeda motor baru untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup setiap pelanggan, baik itu model ikonik dari CUB House maupun sepeda motor besar, untuk memberikan nilai hidup di berbagai negara, sebagai bentuk dan sepenuhnya memenuhi gaya hidup pelanggan," kata Wiwat seperti dikutip dari Greatbiker.

Honda Monkey Z125R edisi spesial ini memang berhasil menarik perhatian karena mendapat sentuhan berbeda mulai dari lampu depan hingga spakbor belakang. Motor ini sangat berbeda dengan versi standarnya.

Honda Monkey Z125R terbaru menggabungkan desain klasik tahun 1980-an dengan konsep 'The Legacy is Back,'. Motor ini terinspirasi dari Honda Monkey Z50R, dengan beberapa sentuhan spesial.