4 Penyebab yang Membuat Proses Daftar Ojek Online Ditolak

JAKARTA - Ini penyebab yang membuat proses daftar ojek online ditolak. Terlebih pekerjaan ini ternyata banyak peminatnya.

Agar bisa lolos calon driver harus memperhatikan syarat dan kelengkapan berkas. Hal ini dilakukan agar bisa bekerja di salah satu perusahaan ojek online.

Berikut ini penyebab yang membuat proses daftar ojek online ditolak:

1. Menunggu Antrean Pendaftaran

Karena banyaknya orang yang ingin mencoba mendaftar menjadi bagian dari Mitra Grab, maka kamu harus sabar menunggu untuk menjadi bagian dari Mitra Grab. Biasanya, calon akan mendapatkan undangan dalam 2 hari kerja. Namun, jika pendaftaran sedang penuh, maka kamu harus menunggu kembali sampai mendapatkan undangan.

Pihak perusahaan akan segera menghubungi kamu ketika kamu sudah masuk ke dalam antrean yang ada. Jika waktunya sudah tiba, kamu akan segera mendapatkan konfirmasi dan undangan untuk melakukan verifikasi ke kantor cabang yang telah ditentukan.

2. Dokumen pendaftaran kurang lengkap

Ketika daftar ojol, tentu kamu diminta untuk melengkapi dokumen yang dibutuhkan, seperti KTP, SIM, SKCK, dan STNK. Nah, jika salah satu dari dokumen yang diminta tidak lengkap mungkin saja pendaftaran kamu tidak bisa dilanjutkan oleh pihak Grab. Sehingga, kamu pun tidak akan menerima SMS undangan.

Untuk menghindari hal ini, sebelum mendaftar pastikan kamu sudah melengkapi syarat dan ketentuan, serta kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Sehingga proses pendaftaran bisa dilakukan dengan cepat dan kamu pun bisa langsung mulai mencari orderan.