HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ternyata Ini Isi Tuntutan Demo Ojek Online Hari Ini

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |11:39 WIB
Ternyata Ini Isi Tuntutan Demo Ojek Online Hari Ini
Ternyata Ini Isi Tuntutan Demo Ojek Online Hari Ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata ini isi tuntutan demo ojek online hari ini yang akan disuarakan oleh ribuan driver. Demo ojol yang digelar pada 29 Agustus 2024 untuk memprotes pemerintah dan penyedia aplikasi.

Ternyata ini isi tuntutan demo ojek online hari ini adalah yakni driver meminta keadilan dan kesejahteraan bagi para mitra.

Lalu tuntutan mengenai hapuska program layanan tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan pada semua aplikator yang dinilai.tidak manusiawi dan memberi rasa ketidak adilan terhadap mitra driver ojek online dan kurir online.

Serta diminta penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Lalu, tolak promosi aplikator yang dibebankan kepada pendapatan mitra driver.

Sementara itu, kelompok massa pengemudi ojek online (Ojol) dan kurir se-Jabodetabek bakal melakukan aksi demonstrasi, besok Kamis 29 Agustus 2024. Mereka bakal menggelar aksi di sejumlah titik di Jakarta seperti Istana Merdeka hingga kantor penyedia layanan Ojol.

"Ada hari Kamis 29 Agustus 2024 dari beberapa kelompok rekan-rekan ojek online dan kurir lokal Jabodetabek akan lakukan aksi damai dengan tuntutan yang akan diutarakan baik kepada perusahaan aplikasi maupun kepada pihak Pemerintah," kata Ketua Umum Garda Indonesia, Igun Wicaksono dalam keterangannya dikutip, Rabu (28/8/2024).

Igun menambahkan, Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia hormati dan mendukung aksi damai selagi tidak menimbulkan suatu gangguan Kamtibmas. Mengingat, aksi itu sebagai wujud solidaritas dan kesamaan nasib para pengemudi ojol yang makin tertekan oleh perusahaan aplikasi.

 

