Koleksi Mobil Mewah Syahrini, Ada Apa Saja?

Koleksi mobil mewah Syahrini, ada apa saja? (Instagram/@princesssyahrini)

JAKARTA - Syahrini merupakan aktris papan atas dengan kekayaannya yang melimpah. Istri Reino Barack ini kerap menampilkan gaya hidupnya yang berkelas pada postingan di akun media sosial pribadinya.

Syahrini juga memiliki minat pada otomotif. Hal ini terlihat dari sejumlah mobil mewah yang memenuhi garasinya.

Berikut koleksi mobil Syahrini, sebagaimana dihimpun Okezone pada Kamis (29/8/2024) :

1. Toyota Alphard

Salah satu koleksi mobil Syahrini adalah Toyota Alphard. Mobil yang identik dengan kemewahan ini kerap digunakan untuk aktivitas sehari-hari Syahrini. Toyota Alphard sendiri dibanderol mulai dari Rp1,4 miliar.

2. Mercedes-Benz SLK

Koleksi mobil Syahrini berikutnya adalah Mercedes-Benz SLK 200 Compressor. Dalam postingan di media sosialnya, tampak Syahrini pernah berpose dengan latar mobil mewah tersebut.