GIIAS Surabaya 2024, Daihatsu Bawa Mobil LCGC, Xenia Baru hingga Rocky Modifikasi

JAKARTA - Daihatsu ikut meramaikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2024 di Grand City Convex pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Pada GIIAS Surabaya ini, Daihatsu membawa 4 model, termasuk Rocky modifikasi.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, khususnya pelanggan Daihatsu di Jawa Timur. Hingga Juni 2024, Daihatsu dapat mempertahankan posisi nomor 2 penjualan otomotif di Jawa Timur," ujar Marketing Director dan Corporate Communication Director PT Astra Daihatsu Motor, Sri Agung Handayani, dalam keterangannya, Kamis (29/8/2024).

Ia mengatakan, model LCGC Daihatsu seperti Sigra dan Ayla terus mendapat sambutan positif dari masyarakat, dan mendominasi pasar LCGC di Jawa Timur sebesar 42%.

Booth Daihatsu berlokasi di Convention Hall lantai 3. Booth D ini dapat memberikan pengalaman seru dan menyenangkan bagi pengunjung.

Pada ajang ini, Daihatsu menampilkan total 4 unit, terdiri dari 2 unit LCGC (Low Cost Green Car), yakni Astra Daihatsu Ayla dan Astra Daihatsu Sigra yang terus mendapat sambutan positif oleh lebih dari 650 ribu pelanggan. Kemudian ada 1 unit varian baru Xenia ADS serta 1 unit modifikasi Rocky Crossfield.