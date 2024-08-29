Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Meluncur 2025, Honda HR-V Listrik Mejeng di GIIAS Surabaya 2024

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |16:10 WIB
Meluncur 2025, Honda HR-V Listrik Mejeng di GIIAS Surabaya 2024
Diluncurkan pada 2025, Honda HR-V listrik mejeng di GIIAS Surabaya 2024. (Honda)
A
A
A

JAKARTA - Honda meramaikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2024 dengan membawa lini model terbaiknya. Tak ketinggalan mobil listrik Honda e:N1 juga ditampilkan sebagai komitmen mereka dalam mendukung era elektrifikasi.

Diketahui, Honda e:N1 yang memiliki tampilan seperti HR-V tampil pertama kalinya di GIIAS 2024, pada Juli lalu. Ini merupakan mobil listrik pertama yang diproyeksikan untuk konsumen Indonesia.

Sebelumnya, Honda e:N1 telah dipasarkan di Cina dan Eropa pada 2023 dan di Thailand pada awal 2024. Mobil listrik ini juga mengusung berbagai teknologi terdepan seperti Honda Sensing dan Honda Connect. 

Honda e:N1 dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 68,8 kWh yang menawarkan jarak tempuh hingga 500 km sekali pengisian daya penuh. Mobil listrik ini sudah mendukung fast charging yang memungkinkan pengisian hingga 80 persen dalam 50 menit.

Tak hanya Honda e:N1, produsen asal Jepang itu juga membawa Step WGN e:HEV, yang merupakan MPV berteknologi hybrid. Mobil ini berhasil menarik perhatian pengunjung selama ajang GIIAS 2024 di ICE BSD City, Tangerang.

“Setelah berhasil mendapatkan sambutan serta respons yang positif dari pengunjung di GIIAS 2024 di BSD, kami menghadirkan Honda e:N1 dan juga Honda STEP WGN e:HEV untuk pertama kalinya di Surabaya," kata President Director Honda Surabaya Center, Ang Hoey Tiong, dalam keterangan resmi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/52/3067797/booth_daihatsu_di_giias_bandung_2024-l1Wd_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Digelar hingga 29 September, Diramaikan 19 Merek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/10/52/3061175/mazda_cx_60_kuro_dan_cx_30_di_giias_surabaya_2024-WqTa_large.jpg
Mazda Catat Penjualan Rp41 Miliar pada GIIAS Surabaya 2024, Ini Model Terlaris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/52/3059435/giias_bandung-hZAa_large.jpg
GIIAS Bandung 2024 Digelar 25-29 September, Diramaikan 17 Merek Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/52/3057992/giias_surabaya_2024-F452_large.jpg
GIIAS Surabaya 2024 Pecahkan Rekor Pengunjung, Capai 35.385 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/31/52/3056867/deretan_mobil_yang_bisa_dijajal_saat_giias_surabaya_2024-qBFA_large.jpg
Deretan Mobil yang Bisa Dijajal di GIIAS Surabaya 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/29/52/3055979/daihatsu_sigra_giias_surabaya-mwxI_large.jpg
GIIAS Surabaya 2024, Daihatsu Bawa Mobil LCGC, Xenia Baru hingga Rocky Modifikasi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement