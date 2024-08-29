Meluncur 2025, Honda HR-V Listrik Mejeng di GIIAS Surabaya 2024

JAKARTA - Honda meramaikan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2024 dengan membawa lini model terbaiknya. Tak ketinggalan mobil listrik Honda e:N1 juga ditampilkan sebagai komitmen mereka dalam mendukung era elektrifikasi.

Diketahui, Honda e:N1 yang memiliki tampilan seperti HR-V tampil pertama kalinya di GIIAS 2024, pada Juli lalu. Ini merupakan mobil listrik pertama yang diproyeksikan untuk konsumen Indonesia.

Sebelumnya, Honda e:N1 telah dipasarkan di Cina dan Eropa pada 2023 dan di Thailand pada awal 2024. Mobil listrik ini juga mengusung berbagai teknologi terdepan seperti Honda Sensing dan Honda Connect.

Honda e:N1 dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 68,8 kWh yang menawarkan jarak tempuh hingga 500 km sekali pengisian daya penuh. Mobil listrik ini sudah mendukung fast charging yang memungkinkan pengisian hingga 80 persen dalam 50 menit.

Tak hanya Honda e:N1, produsen asal Jepang itu juga membawa Step WGN e:HEV, yang merupakan MPV berteknologi hybrid. Mobil ini berhasil menarik perhatian pengunjung selama ajang GIIAS 2024 di ICE BSD City, Tangerang.

“Setelah berhasil mendapatkan sambutan serta respons yang positif dari pengunjung di GIIAS 2024 di BSD, kami menghadirkan Honda e:N1 dan juga Honda STEP WGN e:HEV untuk pertama kalinya di Surabaya," kata President Director Honda Surabaya Center, Ang Hoey Tiong, dalam keterangan resmi.