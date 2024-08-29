Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Harga Serena Hybrid Bakal Naik? Ini Respons Nissan

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |12:00 WIB
Harga Serena Hybrid Bakal Naik? Ini Respons Nissan
Harga Serena hybrid bakal naik, ini kata Nissan. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - All New Nissan Serena e-Power resmi mengaspal di Indonesia dengan status completely built up (CBU) alias diimpor secara utuh dari Jepang. Ini merupakan mobil MPV yang dilengkapi teknologi hybrid yang dijual Rp600 jutaan.

PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) memastikan tidak akan menaikkan harga All New Nissan Serena e-Power dalam waktu dekat. Sebab, mereka ingin memanjakan konsumen setia Nissan, terutama mereka yang sebelumnya menggunakan Serena.

"Harganya sampai sekarang kita belum ada rencana perubahan, jadi masih tetap sama. Belum bisa kita lihat sekarang (kenaikan harga). Tapi kita sudah set harga dan tetap konsisten untuk fokus pengiriman dulu, harganya tetap," kata Evensius di Bogor, Jawa Barat, baru-baru ini. 

Sebagai informasi, saat meluncur di GIIAS 2024, All New Nissan Serena e-Power dibanderol Rp634 juta untuk varian single tone, dan Rp639,5 juta untuk two tone. Kabarnya, itu merupakan harga spesial bagi konsumen yang melakukan pemesanan sepanjang pameran.

Namun, Evensius memastikan pihaknya akan mempertahankan harga tersebut hingga ada kesepakatan untuk melakukan perubahan. Mengingat saat ini respons konsumen terhadap All New Nissan Serena e-Power positif.

 

