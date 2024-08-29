Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Belum Diluncurkan, Mobil Offroad Listrik Pertama Ini Sudah Dipesan 100 Konsumen

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 29 Agustus 2024 |11:51 WIB
Belum Diluncurkan, Mobil Offroad Listrik Pertama Ini Sudah Dipesan 100 Konsumen
Belum diluncurkan, mobil offorad listrik pertama ini sudah dipesan 100 konsumen. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Chery Sales Indonesia (CSI) menyatakan telah menerima hampir 100 pemesanan mobil offroad listrik iCar 03. Mobil tersebut telah diperkenalkan pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. 

Head of Marketing PT CSI, Ilham Pratama, mengungkapkan pihaknya masih belum mengumumkan harga resmi mobil tersebut. Namun, ditargetkan harga iCar 03 bisa dipublikasikan pada akhir 2024 atau awal 2025. Sementara dari rilis PT CSI, mobil ini akan mulai dikirim pada Q1 2025. 

"iCar sedang kami persiapkan (pengumuman harga-red) karena ada beberapa hal yang perlu kita siapkan. Kami harap Desember-Januari infokan," kata Ilham Pratama di Jakarta, belum lama ini. 

Ia mengaku iCar 03 disambut antusias oleh masyarakat pada ajang GIIAS 2024. Meski belum diumumkan harga dan spesifikasinya, sebanyak hampir 100 konsumen telah memesannya dengan uang muka Rp10 juta. 

"Hampir 100-an unit sampai sekarang (sejak GIIAS-red). Itu emotional buyer, belum tau harga, spesifikasi, suka saja langsung down payment (DP)," klaim Ilham.

Mobil listrik iCar 03 merupakan kendaraan ramah lingkungan kedua Chery di Indonesia setelah Omoda E5. Mobil listrik iCar 03 memiliki desain  cube-box. Ini memberikan kesan gagah dan elegan yang cocok untuk kegiatan outdoor. 

 

