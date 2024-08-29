Pasar EV Melambat, Hyundai Jor-joran Siapkan 14 Model Mobil Hybrid

SEOUL - Hyundai Motor menargetkan meningkatkan penjualan sebanyak 30 persen hingga 2030. Untuk mencapai target tersebut, Hyundai siap menggandakan jajaran model hybrid hingga menjadi 14 model di tengah pasar mobil listrik yang lesu.

Melansir Reuters, Kamis (29/8/2024), produsen mobil nomor 3 di dunia berdasarkan penjualan bersama afiliasinya Kia Corp mempertahankan target penjualan EV-nya sebesar 2 juta unit pada 2030. Namun, Hyundai menaikkan target penjualan mobil hybridnya sebesar 40% menjadi 1,33 juta unit pada 2028.

"Baru-baru ini, kecepatan konversi ke kendaraan listrik melambat. Akibatnya, permintaan untuk hybrid meningkat. Hybrid menjadi pilihan dasar daripada alternatif untuk mesin pembakaran internal," ujar Presiden dan CEO Hyundai Motor Jaehoon Chang.

Hyundai mengatakan berencana menggandakan jajaran hybrid menjadi 14 model karena memperkirakan permintaan mobil hybrid melonjak, terutama di Amerika Utara. Hyundai tidak memberikan jadwal peluncuran mobil baru tersebut.

Hyundai dapat mulai memproduksi mobil hybrid di pabrik barunya di Georgia, AS pada kuartal pertama 2026. Chief Operating Officer Global Jose Munoz, menambahkan sekitar sepertiga dari kapasitas produksi pabrik dapat digunakan untuk hybrid saat pabrik mencapai kapasitas penuh.