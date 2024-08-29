Viral Pajero Sport Unjuk Gigi Terjang Banjir, Bahayakah?

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) video menampilkan mobil Mitsubishi Pajero Sport menerjang banjir. Meski sukses melewatinya, tapi ada bahaya yang mengintai ketika memaksakan mobil menerjang banjir.

Video tersebut diunggah akun Instagram @indocarstuff. Dalam video itu tampak jalanan tergenang banjir setinggi lutut orang dewasa. Kemudian, Pajero Sport berwarna silver menerjang banjir tersebut.

Warga setempat terpukau dengan apa yang dilakukan pengemudi Pajero Sport tersebut. Bahkan, mereka siap membantu mobil tersebut apabila mengalami mati mesin saat menerjang banjir.

Sebelum berhasil melewati genangan banjir, mobil tersebut sempat tertahan akibat air yang cukup tinggi. Namun, pengemudi tersebut berhasil melaluinya dan sukses mengaspal di jalan yang sudah tidak tergenang air.

"Pajero Sport unjuk gigi, terabas genangan banjir tanpa masalah. Gokil borr, driver dan mobilnya sama-sama paten nihh," bunyi keterangan unggahan video di akun Instagram @indocarstuff, dikutip Kamis (29/8/2024).

Meski berhasil menerjang banjir, ada bahaya yang mengintai jika mobil melintasi genangan air yang cukup tinggi. Bahkan, bisa menyebabkan mesin mengalami kerusakan besar apabila air masuk ke ruang pembakaran.