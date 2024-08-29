Cheat GTA San Andreas PC Lengkap Terupdate
GTA San Andreas.
Share
https://ototekno.okezone.com/read/2024/08/29/326/3056155/cheat-gta-san-andreas-pc-lengkap-terupdate
JAKARTA - Grand Theft Auto: San Andreas (GTA San Andreas) masih menjadi salah satu game legendaris yang digemari banyak gamer, meski telah dirilis bertahun-tahun lalu.
Salah satu alasan popularitasnya adalah karena berbagai cheat yang bisa digunakan untuk mempermudah permainan atau sekadar bersenang-senang.
Sadar atau tidak, cheat GTA San Andreas untuk PC memang menjadi salah satu daya tarik dan unsur penambah keseruan dari game ini.
Berikut ini adalah daftar cheat GTA San Andreas PC yang paling lengkap dan terupdate!
Cheat Karakter
- Badan berotot : BUFFMEUP / JYSDSOD
- Sex appeal max : HELLOLADIES / EHIBXQS
- Melompat tinggi : KANGAROO : LFGMHAL
- Tinjuan super : STINGLIKEABEE / IAVENJQ
- Mengontrol senjata manual di mobil : OUIQDMW
- BMX melompat tinggi : CJPHONEHOME / JHJOECW
- Nafas tidak terbatas saat berenang : CVWKXAM
- Respect max : WORSHIPME
- Skill menyetir natural : NATURALTALENT
- Skill menyetir max : STICKLIKEGLUE / PGGOMOY
- Badan normal : KVGYZQK
- Tidak pernah lapar : AEDUWNV
- Hitman level : PROFESSIONALKILLER / NCSGDAG
- Amunisi tidak terbatas : FULLCLIP / WANRLTW
- Nyawa tidak terbatas : CAINEMVHZC / BAGUVIX
- Badan gemuk : BTCDBCB
- Health, Uang, Armor : HESOYAM
- Bunuh diri : GOODBYECRUELWORLD
Cheat Kendaraan
- Mobil balap : VROCKPOKEY / PDNEJOH
- Cheat mobil balap 2 : VPJTQWV
- Truk Monster : MONSTERMASH
- Tank Rhino : AIWPRTON
- Mobil Tanker : AMOMHRER
- Cheat Rancher : JQNTDMH
- Mobil Romero : WHERESTHEFUNERAL / AQTBCODX
- Cheat Mobil Limosin : CELEBRITYSTATUS / KRIJIEBR
- Truk Sampah : TRUEGRIME / UBHYZHQ
- Pesawat Capung : FLYINGTOSTUNT / URKQSRK