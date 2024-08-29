Cheat GTA San Andreas PC Lengkap Terupdate

JAKARTA

JAKARTA - Grand Theft Auto: San Andreas (GTA San Andreas) masih menjadi salah satu game legendaris yang digemari banyak gamer, meski telah dirilis bertahun-tahun lalu.

Salah satu alasan popularitasnya adalah karena berbagai cheat yang bisa digunakan untuk mempermudah permainan atau sekadar bersenang-senang.

Sadar atau tidak, cheat GTA San Andreas untuk PC memang menjadi salah satu daya tarik dan unsur penambah keseruan dari game ini.

Berikut ini adalah daftar cheat GTA San Andreas PC yang paling lengkap dan terupdate!

Cheat Karakter

Badan berotot : BUFFMEUP / JYSDSOD

Sex appeal max : HELLOLADIES / EHIBXQS

Melompat tinggi : KANGAROO : LFGMHAL

Tinjuan super : STINGLIKEABEE / IAVENJQ

Mengontrol senjata manual di mobil : OUIQDMW

BMX melompat tinggi : CJPHONEHOME / JHJOECW

Nafas tidak terbatas saat berenang : CVWKXAM

Respect max : WORSHIPME

Skill menyetir natural : NATURALTALENT

Skill menyetir max : STICKLIKEGLUE / PGGOMOY

Badan normal : KVGYZQK

Tidak pernah lapar : AEDUWNV

Hitman level : PROFESSIONALKILLER / NCSGDAG

Amunisi tidak terbatas : FULLCLIP / WANRLTW

Nyawa tidak terbatas : CAINEMVHZC / BAGUVIX

Badan gemuk : BTCDBCB

Health, Uang, Armor : HESOYAM

Bunuh diri : GOODBYECRUELWORLD

Cheat Kendaraan