Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Tingkatkan Keselamatan, 6 Teknologi Ini Diharapkan Disematkan ke Sepeda Motor

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |16:10 WIB
Tingkatkan Keselamatan, 6 Teknologi Ini Diharapkan Disematkan ke Sepeda Motor
Tingkatkan keselamatan, 6 teknologi ini diharapkan bisa disematkan ke sepeda motor. (Ilustrasi/Ist)
A
A
A

JAKARTA - Sepeda motor menjadi penyumbang terbesar kecelakaan kendaraan bermotor di Indonesia. Produsen pun diminta meningkatkan fitur keselamatan pada kendaraan roda dua produksinya untuk meminimalkan risiko kecelakaan.

Kepala Seksi Penggunaan Kendaraan Bermotor Korps Lalu Lintas Polri, Kompol Deni Setiawan mengusulkan enam teknologi yang dapat diterapkan pada sepeda motor. Ia meminta enam hal tersebut diadopsi pada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

“Kepolisian mendukung perubahan revisi PP 55 Tahun 2012 agar sesuai dengan standar internasional untuk meningkatkan keselamatan berkendara di Indonesia,” kata Deni seperti dikutip dalam keterangan resmi.

"Selain edukasi terhadap perilaku pengendara, kami mengusulkan teknologi kendaraan juga diadopsi ke dalam sistem regulasi kita," lanjutnya.

Enam teknologi yang diusulkan oleh Deni adalah antilock braking system (ABS), blind spot detection, traction control system, advanced rider assistance systems (ARAS), connected vehicle technology, dan electronic stability control.

Fitur-fitur tersebut diyakini dapat meningkatkan kestabilan sepeda motor saat dikendarai di segala medan. Hal itu akan membuat pengendara tidak mudah terjatuh sehingga kecelakaan fatal bisa dihindari.

Sementara itu, peneliti Road Safety Association (RSA) Ahmad Safrudin mengungkapkan kecelakaan kendaraan bermotor disebabkan banyak faktor. Misal, kondisi infrastruktur seperti jalan dan jembatan, keadaan cuaca, perilaku penggunaan, hingga kondisi kendaraan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/02/53/3167091/motor_supra_x-hxZg_large.jpg
5 Motor yang Memiliki Mesin Paling Awet hingga Sekarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164491/motor-eaTF_large.jpeg
Ada Opsen Pajak, Daya Beli Motor Bakal Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/21/53/3164425/honda_pcx_160-ebyG_large.jpeg
Daftar Motor Matic yang Cocok untuk Orang Berpostur Tinggi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/53/3163457/motor_honda-L64J_large.jpg
Hingga Juli 2025, Penjualan Motor Honda Tembus 2,8 Juta Unit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162739/honda_cbr1000rr_fireblade-4JsV_large.jpg
Motor Michael Schumacher Dilelang, Laku Rp1,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/22/53/3157240/motor-2Qij_large.jpg
Mulai Tahun Depan, Motor Bensin Dilarang di Kota Ini
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement