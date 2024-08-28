Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cuma Ada 99 Unit di Dunia, Harga Vespa Elettrica Ini Tembus Rp679 Juta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |11:02 WIB
Cuma Ada 99 Unit di Dunia, Harga Vespa Elettrica Ini Tembus Rp679 Juta
Cuma ada 99 unit di dunia, Vespa Elettrica ini dibanderol Rp679 juta. (Mansory)
A
A
A

JAKARTA - Mansory merupakan perusahaan modifikasi asal Jerman yang kerap memberikan ubahan pada sejumlah kendaraan. Hasil garapannya sangat identik dengan karya seni tingkat tinggi dan kemewahan. Terbaru, Mansory menggarap Vespa Elettrica, sebuah skuter listrik asal Italia.

Garapan terbarunya diberi nama Mansory Vespa Elettrica Monaco Edition. Motor ramah lingkungan ini dibalur dengan nuansa putih yang elegan dengan dipadukan kelir hitam.

Sebagai informasi, warna hitam merupakan identitas dari Mansory yang melekat pada bodi samping atau tepong Vespa Elettrica. Selain itu, dasi, spakbor depan, penutup mesin, hingga lis lampu sein dan lampu tama dibalut kelir hitam.

Vespa Elettrica Monaco Edition (Mansory)
Vespa Elettrica Monaco Edition (Mansory)

Mengusung tema Monaco, tersemat warna merah dan putih yang menjulur dari bagian ujung spakbor depan hingga ujung spakbor belakang yang berada tepat di bagian tengah. Ini membuat tampilannya semakin unik dan berkelas.

Kesan eksklusif ditambahkan pada jok yang menggunakan material kulit dengan jahitan asli. Senada dengan warna bodi, jok tersebut menggunakan warna hitam pada bagian atas tempat duduk pengendara sementara selebihnya menggunakan warna putih.

Melansir Motoroids, Rabu (28/8/2024), Mansory Vespa Elettrica Monaco Edition hanya dibuat terbatas sebanyak 99 unit di seluruh dunia. Berstatus eksklusif, motor ini dijual dengan harga 44.000 dolar AS atau setara Rp679 juta.

 

