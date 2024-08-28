Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS Surabaya 2024, Mazda Pamerkan CX-60 Kuro dan CX-30

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:39 WIB
GIIAS Surabaya 2024, Mazda Pamerkan CX-60 Kuro dan CX-30
GIIAS Surabaya 2024, Mazda pamerkan CX 60 Kuro dan CX 30. (Mazda)
JAKARTA - PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), selaku Agen Pemegang Merek (APM) dan distributor kendaraan Mazda di Indonesia, berpartisipasi dalampameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2024 di Grand City Convex. Pada pameran yang digelar 28 Agustus hingga 1 September 2024 itu, Mazda dua model, yaitu CX-60 Kuro (3.3L AWD) dan CX-30.

Chief Operating Officer PT Eurokars Motor Indonesia, Ricky Thio, mengatakan setiap kendaraan Mazda adalah karya seni yang diciptakan dengan penuh dedikasi. "Mazda percaya bahwa mobil lebih dari sekedar alat transportasi. Ia mencerminkan harmoni atas keindahan dan teknologi," kata Ricky Thio dalam keterangannya, Rabu (28/8/2024). 

Ia menyebut Jawa Timur sebagai pasar yang strategis. Bahkan penjualan Mazda terbesar kedua adalah wilayah Jawa Timur. "Jawa Timur merupakan pasar yang sangat strategis bagi Mazda di Indonesia, dengan kontribusi penjualan tertinggi kedua setelah DKI Jakarta pada 2023," katanya. 

Ricky mengungkapkan, pihaknya sangat antusias untuk menghadirkan GIIAS Surabaya 2024 sebagai ajang untuk memanjakan pelanggan kami dengan pengalaman berkendara yang tak tertandingi. 

Selama GIIAS Surabaya 2024, Mazda menawarkan berbagai penawaran eksklusif, termasuk special sales deals, free paint protection film, aksesoris dash cam recorder, merchandise eksklusif dari Mazda Curated. Selain itu, terdapat kesempatan untuk upgrade kendaraan dengan produk AutoExe, tuning house asal Jepang, atau sound system dengan JBL. Program leasing fleksibel dengan DP rendah, suku bunga kompetitif, dan persetujuan instan, melalui berbagai mitra leasing (syarat & ketentuan berlaku).

 

