HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Koleksi Mobil Mewah Rey Utami, Ada yang Rp12 Miliar

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |19:27 WIB
Koleksi Mobil Mewah Rey Utami, Ada yang Rp12 Miliar
Koleksi mobil mewah Rey Utami. (Instagram/@reyutami)
A
A
A

JAKARTA - Sebagai aktris terkaya Indonesia, Rey Utami memiliki sejumlah koleksi mobil mewah. Tak hanya satu, ia memiliki sejumlah mobil mewah dengan harga miliaran rupiah. 

Status artis terkaya itu sebagaimana hasil survei yang digelar Indonesia Artist Watch. Rey Utami diperkirakan mencapai Rp6,3 triliun. Harta kekayaannya itu mengalahkan Raffi Ahmad (Rp560 miliar) hingga Agnes Monica (Rp600 miliar) yang sudah lebih dahulu melanglang buana di dunia hiburan Tanah Air. 

Harta kekayaan Rey Utama terdiri atas ratusan unit rumah mewah di kawasan Jawa Barat. Selain itu, presenter dan influencer itu juga memiliki sejumlah lini bisnis, di antaranya skin care. 

Dengan aset kekayaannya itu, istri Pablo Benua ini juga memiliki sejumlah mobil mewah yang pernah diunggah lewat akun media sosial pribadinya. Koleksi mobil mewahnya tak main-main dengan harga miliaran rupiah. Berikut koleksi mobil mewah Rey Utami, sebagaimana dihimpun Okezone, Rabu (28/8/2024) : 

1. Mini Cooper S

Salah satu koleksi mobil mewah Rey Utami adalah Mini Cooper S. Dalam salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya @reyutami, tampak ia mengendari mobil mewah tersebut. Untuk harganya, Mini Cooper S diperkirakan dibanderol Rp1 miliar. 

2. Toyota Alphard 

Koleksi Rey Utami lainnya adalah Toyota Alphard. Tak hanya satu, ia memiliki 2 unit. Mobil mewah Toyota itu dibanderol Rp1,5 miliar. 

3. Lexus LM 350

Mobil mewah lainnya milik Rey Utami adalah Lexus LM 350. Mobil dari sub brand Toyota itu adalah Lexus LM 350. Mobil tersebut harganya diperkirakan Rp3,5 miliar. 

4. Porsche Boxter Cabrio 

Porsche Boxter Cabrio juga mengisi garasi Rey Utami. Pada salah postingannya tampak Porsche Boxter Cabrio milik Rey Utami. Untuk harganya, mobil mewah tersebut dibanderol Rp5 miliar. 

 

