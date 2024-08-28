Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

GIIAS Surabaya 2024 Resmi Dibuka, Diramaikan 34 Merek

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |18:22 WIB
GIIAS Surabaya 2024 Resmi Dibuka, Diramaikan 34 Merek
GIIAS Surabaya 2024 resmi dibuka, diikuti 34 brand otomotif. (GIIAS)
JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Surabaya 2024 resmi dibuka hari ini, Rabu (28/8/2024). Sebanyak 34 merek mengikuti gelaran GIIAS Surabaya 2024 yang merupakan penyelenggaraan kesembilan. 

GIIAS Surabaya 2024 dibuka Plt Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Putu Juli Ardika. Pembukaan juga dihadiri Pj Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono; Direktur Sarana Transportasi Jalan, Kementerian Perhubungan RI, Danto Restyawan; Ketua Gaikindo, Yohannes Nangoi; serta Ketua Penyelenggara Pameran, Rizwan Alamsjah.

Plt Direktur Jenderal ILMATE, Putu Juli Ardika menyampaikan dukungan atas terselenggaranya GIIAS Surabaya 2024 hingga 1 September. 

“Kementerian Perindustrian dengan sepenuh hati mendukung penyelenggaraan GIIAS Surabaya 2024 dan berharap acara ini akan melanjutkan dan bahkan memperluas kesuksesan yang telah diraih pada GIIAS 2024 di Tangerang serta menegaskan posisi strategis provinsi Jawa Timur dalam pertumbuhan industri otomotif,” katanya dalam keterangannya.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi dalam sambutannya pada pembukaan pameran menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas arahan, dukungan, dan kebijakan yang  diberikan Kemenperi, sehingga mendorong industri kendaraan bermotor untuk kembali memamerkan pencapaian dan inovasi terbarunya pada rangkaian GIIAS. 

“Perhelatan GIIAS Surabaya ke-9 ini bukan hanya ajang untuk memamerkan kendaraan terbaru, tetapi juga merupakan platform strategis untuk mendorong perkembangan industri otomotif di Jawa Timur, yang memiliki kontribusi signifikan terhadap industri otomotif nasional,” ujarnya, dalam keterangannya.

Nangoi juga menyoroti, GIIAS Surabaya 2024 menjadi salah satu penyelenggaraan terbesar dengan jumlah kepesertaan terbanyak sepanjang sejarah pameran ini. 

“Dengan total area yang digunakan mencapai 13.000 meter persegi dan diikuti 34 merek, GIIAS Surabaya 2024 mencatatkan rekor baru. 

 

