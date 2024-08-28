Bedah Mesin All New Triton dan Bedanya dengan Versi Sebelumnya

JAKARTA - New Mitsubishi Triton meluncur pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024. Mobil ini menggendong mesin baru dan tampil dengan wajah anyar.

Sebelum dihadirkan ke Indonesia, mobil ini lebih dulu diuji coba di alam ekstrem Indonesia pada April 2024. Manager Product Strategy PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Guntur Harling menyebut Triton sudah hadir sejak 2002. Sudah eksis lebih dari 20 tahun dengan populasi 147 ribu, Triton diterima konsumen khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, maupun oil dan gas.

"Dalam kurun waktu 22 tahun Triton mendukung kesuksesan bisnis di Indonesia di sektor yang tadi disebutkan dengan 3 pilar utama, yakni durabilty, kemampuan offroad, dan ralliart. Dengan konsep produk, yakni power of adventure and always reliable, produk ini memiliki 4 keunggulan yakni performa mesin, ketangguhan, kemampuan offroad, dan kenyamanan," katanya dalam keterangannya.



Sementara itu, Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia, Rifat Sungkar mengungkap perbedaan teknologi Triton dibandingkan generasi sebelumnya. "Perbedaan teknologi dengan kendaraan sebelumnya dulu mesin 4D15 untuk HDX yang Ultimate 4n15. Pertama engine konstruksi, 4D56 sudah lama udah 35 tahun. Sekarang mesin baru yang bisa menghasilkan torsi dari 1.000 RPM," ujarnya.

Rifat melanjutkan, ibaratnya mobil idle saja sudah ready to go. Dari sisi spesifikasi yang final gear 4,0, kata dia, sekarang sudah 4,6.

"Kalau yang mengerti gigi mobil itu jauh banget. Horse power memang bukan segalanya. Contoh horse power gede tapi cuma sampai gigi 3, ini kombinasi yang sempurna karena ini dibuat untuk bekerja. Torsi lebih besar sesuai dengan kebutuhan bekerja," katanya.