Segini Harga Mobil Rocky Bekas, Termurah di Bawah Rp150 Juta

Segini harga mobil Rocky bekas, termurah di bawah Rp150 juta. (Daihatsu)

JAKARTA - Daihatsu Rocky termasuk mobil segmen SUV lima penumpang yang laris di pasaran. Mobil bekasnya pun juga sudah banyak ditemukan. Bahkan mobil Rocky bekas keluaran tahun 2024 juga sudah tersedia di pasaran.

Mobil Daihatsu Rocky bekas bisa menjadi pilihan jika menginginkan mobil tersebut denga harga yang lebih terjangkau. Meski begitu, bisa dibilang harga bekas mobil ini juga masih cukup kompetitif.

Harga mobil Rocky bekas juga cukup bervariasi. Berdasarkan penelusuran di situs jual beli daring, berikut kisaran harga mobil Daihatsu Rocky, sebagaimana dihimpun Okezone pada Rabu 28 Agustus 2024 :

Daihatsu Rocky 2021 Rp144-215 juta

Daihatsu Rocky 2022 Rp160-221 juta

Daihatsu Rocky 2023 Rp165-247 juta

Daihatsu Rocky 2024 Rp192-230 juta

Daihatsu Rocky hadir dalam 2 pilihan mesin 1.200 cc dan 1.000 cc turbo. Rocky dengan mesin 1.0 L Engine 1KR VET turbo Charged dengan kapasitas 998 cc mampu menghasilkan tenaga 97,9 PS pada putaran 6.000 RPM serta torsi maksimal 14,3 Nm pada 2.400-4.000 RPM.

Sementara Daihatsu Rocky 1.2 L Engine (WA-VE) berkapasitas 1.198 cc. Mesin ini mampu memuntahkan tenaga maksimal 88 PS pada 6.000 RPM dengan torsi maksimal 11,5 Nm pada 4.500 RPM.

Secara dimensi Daihatsu Rocky memiliki panjang 1.030 mm, lebar 1.710 mm, dan tinggi 1.635 mm. Mobil SUV ini memiliki jarak sumbu roda 2.525 mm.