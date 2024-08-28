Kisah Mobil Pertama Aston Martin yang Kini Keberadaannya Jadi Misteri

Kisah mobil pertama Aston Martin yang kini keberadaannya jadi misteri. (Carscoops)

JAKARTA - Aston Martin merupakan merek mobil terkenal di dunia. Mobil pertamanya dibuat pada 1914. Kini, keberadaan mobil tersebut masih menjadi misteri.

Melansir Carscoops, Rabu (28/8/2024), Aston Martin Heritage Trust kini berupaya menemukan kendaraan yang "hilang" tersebut. Mobil tersebut dibuat pada 1914 oleh tim insinyur kecil yang dipimpin Lionel Martin dan Robert Bamford. Mobil tersebut dijuluki "Coal Scuttle" dan dianggap sebagai pesaing Bugatti.

Mobil itu didaftarkan sebagai Aston Martin pada 1915, meskipun lebih merupakan prototipe. Pengembangan mobil itu terhenti karena Perang Dunia I. Itu karena Bamford bertempur di Prancis dan akhirnya meninggalkan bisnis tersebut.

Meskipun Bamford pergi, pengerjaan Coal Scuttle terus berlanjut. Mobil itu kemudian memasuki uji coba London-Edinburgh pada 1919.

Trust mengatakan, mobil itu terus diuji dan dikembangkan sepanjang awal tahun 1920-an, mengikuti balapan di Brooklands dan dikendarai di seluruh Inggris Raya. Bahkan sering kali berpose untuk foto di tempat-tempat pemberhentiannya, termasuk perjalanan memancing salmon ke Loch Awe di Skotlandia.

Karena pengembangan yang terus-menerus, mobil itu berubah berkali-kali selama bertahun-tahun. Secara khusus, foto-foto menunjukkan Coal Scuttle menggunakan setidaknya dua jenis spatbor depan yang berbeda serta berbagai lampu dan klakson. Hal ini dapat membuat model itu sulit dikenali.

Sejarawan Aston Martin, Steve Waddingham mencatat, mobil itu tidak memiliki emblem eksternal.