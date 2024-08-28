Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ada Pilkada Serentak 2024, Penjualan Mobil Bakal Turun?

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |11:35 WIB
Ada Pilkada Serentak 2024, Penjualan Mobil Bakal Turun?
Ada Pilkada Serentak 2024, penjualan mobil bakal turun? (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 bakal berlangsung pada  November. Kondisi ini diprediksi akan kembali mengganggu industri otomotif seperti saat Pilpres 2024.

After Sales Support Dept Head Auto2000, Yusuf Bahtiar mengatakan, Pilkada Serentak 2024 memang akan memberi dampak pada penjualan mobil. Tapi, pengaruhnya tidak terlalu besar seperti Pilpres 2024.

"Kalau penjualan rasanya memang akan ada dampak. Namun untuk otomotif tidak hanya single factor, namun kondisi pasar juga cukup menantang," kata Yusuf saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini. 

Ia mengungkapkan beberapa faktor yang membuat penjualan mobil lesu tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah kondisi ekonomi Indonesia yang melemah sehingga daya belinya berkurang.

"Kemarin sempat gonjang-ganjing karena faktor global dampaknya juga demand ke Indonesia seperti ini gitu ya. Demand di ekonomi kita juga rasanya challenging juga gitu. Jadi rasanya enggak single factor karena pemilu juga sih menurut saya," ujarnya.

Sementara itu, Sales Program and Marcom Dept Head Auto2000 Jaka Kardana berharap penjualan mobil pada semester II tahun ini akan meningkat. Itu mengingat pada Juli 2024, angkanya menunjukkan perbaikan karena adanya pameran GIIAS 2024.

 

