Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gara-Gara Kebakaran Mobil Listrik, Korsel Wajibkan Sertifikasi Baterai

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |11:27 WIB
Gara-Gara Kebakaran Mobil Listrik, Korsel Wajibkan Sertifikasi Baterai
Gara-gara kebakaran mobil listrik, Korsel wajibkan sertifikasi baterai. (Reuters)
A
A
A

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) bakal mewajibkan program sertifikasi baterai kendaraan listrik. Kebijakan ini dipercepat imbas kebakaran mobil listrik Mercedes-Benz pada awal Agustus ini. 

Melansir Reuters, Rabu (28/8/2024), Pemerintah Korea Selatan dan partai berkuasa telah sepakat untuk memajukan program sertifikasi baterai kendaraan listrik. Itu demi meredakan kekhawatiran keselamatan publik setelah serangkaian kebakaran yang melibatkan kendaraan listrik.

Juru Bicara Partai Kekuatan Rakyat, Han Zeea, mengatakan Pemerintah akan memulai skema sertifikasi baterai pada bulan Oktober, lebih awal dari yang dijadwalkan, untuk membantu menjamin keamanan baterai kendaraan listrik. Pemerintah juga setuju untuk mewajibkan produsen mobil untuk mengidentifikasi baterai yang digunakan.

Kesepakatan tentang aturan yang lebih ketat untuk keselamatan kendaraan listrik ini mengikuti langkah pemerintah untuk mendesak produsen mobil mengungkapkan informasi setelah kebakaran kendaraan listrik pada 1 Agustus di basement apartemen di Incheon. Kebakaran itu merusak ratusan kendaraan dan menimbulkan kepanikan publik.

Kebakaran, yang tampaknya dimulai secara spontan pada kendaraan listrik Mercedes-Benz dengan baterai Farasis Energy, membutuhkan waktu delapan jam untuk dipadamkan. Sebanyak sekitar 140 mobil rusak dan beberapa penghuni di apartemen dievakuasi.

Dalam beberapa hari terakhir, beberapa perusahaan mobil mulai menyebutkan nama produsen baterai yang mereka gunakan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement