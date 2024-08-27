Xiaomi Kembangkan Chipset 5G Sendiri, Bakal Diluncurkan pada 2025

SETELAH meluncurkan berbagai model ponsel pintar dengan chipset dari Qualcomm, MediaTek, dan Unisoc selama beberapa waktu, Xiaomi dilaporkan tengah mengembangkan chipset 4nm nya sendiri.

Laporan yang muncul pada awal tahun ini mengklaim bahwa Xiaomi bekerja sama dengan Unisoc berkeja sama dalam pengembangan chipset baru tersebut. Chipset bermerek Xiaomi pertama dari kolaborasi tersebut akan diluncurkan pada awal 2025.

Dilansir GSM Arena, informasi ini datang dar informan Yogesh Brar, yang membagikan beberapa detail penting tentang chip Xiaomi yang akan datang. Chip ini kabarnya akan dibuat pada node N4P 4nm TSMC dan akan menampilkan modem 5G yang dikembangkan oleh Unisoc. SoC ini diharapkan menawarkan kinerja tingkat Snapdragon 8 Gen 1 yang merupakan chip andalan Qualcomm yang mendukung perangkat kelas atas tahun 2021 dan 2022.

Ini bukan pertama kalinya Xiaomi mencoba mengembangkan chipset. Pada 2017, merek tersebut meluncurkan ponsel pintar Mi 5c yang menampilkan chipset Surge S1 internalnya sendiri. SoC Xiaomi kelas menengah ini dibuat pada proses 28nm dan menampilkan 8x inti Cortex A53, setengahnya memiliki clock 2,2 GHz dan setengahnya lagi pada 1,4 GHz bersama GPU Mali-T860.

(Rahman Asmardika)