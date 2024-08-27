Begini Cara Back Up Data Telegram, Imbas Ditangkapnya CEO Telegram Pavel Durov

JAKARTA - Begini cara back up data telegram, imbas dari ditangkapnya sang CEO Telegram, Pavel Durov. Sebab, aplikasi ini telah memiliki lebih dari 900 juta pengguna.

Akibat penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov, aplikasi berlogo pesawat kertas ini dikabarkan akan mendapat pembatasan hingga terancam ditutup. Oleh sebab itu, banyak himbauan di media sosial untuk segera melakukan back up data dari telegram.

Untuk itu begini cara back up data telegram, imbas dari ditangkapnya sang CEO Telegram, Pavel Durov:

1. Salin Riwayat Obrolan Anda

Dengan memanfaatkan fitur ekspor di aplikasi desktop Telegram, pengguna dapat dengan mudah mencetak obrolan mereka.

Pendekatan ini menjamin akses fisik ke percakapan, terbukti sangat berharga untuk menyimpan catatan dokumen hukum atau kenang-kenangan pribadi yang memerlukan perlindungan tambahan. Ini adalah cara yang andal untuk memastikan bahwa pertukaran penting tidak hanya aman secara digital tetapi juga tersedia dalam format fisik untuk referensi atau keperluan kenang-kenangan yang diperlukan.