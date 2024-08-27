Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Browser Berbasis AI Arc Search Dikonfirmasi Bakal Segera Hadir di Android

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:35 WIB
Browser Berbasis AI Arc Search Dikonfirmasi Bakal Segera Hadir di Android
Arc Search.
A
A
A

JAKARTA - Arc Search, peramban seluler berbasis kecerdasan buatan (AI), akan segera hadir di Android, demikian yang dikonfirmasi perusahaan tersebut pada akhir pekan lalu. Peramban tersebut memulai debutnya pada awal tahun ini dan memperoleh popularitas karena fitur-fitur yang didukung AI seperti Browse for Me, di mana AI membaca beberapa halaman web untuk menampilkan informasi yang relevan, ringkasan AI, dan banyak lagi.

Pada Mei, perusahaan tersebut merilis fitur Call Arc, yang menawarkan komunikasi dua arah di mana pengguna dapat mengajukan pertanyaan secara lisan, dan AI akan merespons.

Dilansir Gadget 360, Akun resmi Arc Search di Threads mengatakan bahwa aplikasi Android akan segera hadir. Ini adalah pertama kalinya perusahaan di balik aplikasi tersebut secara resmi mengonfirmasi bahwa mereka sedang membangun aplikasi Android.

Arc Search diluncurkan di App Store pada Januari 2024 oleh Perusahaan Peramban tersebut. Kemudian platform tersebut diperluas ke perangkat Mac dan juga diluncurkan untuk Windows. Namun, peramban tersebut tetap tidak tersedia di Android.

Peramban ini memiliki beberapa fitur unik seperti mode Browse for Me, di mana setelah menerima permintaan pencarian, AI menelusuri halaman web yang relevan untuk menemukan informasi dalam format yang mudah dibaca. Peramban ini juga memiliki fitur seperti ringkasan AI, pengarsipan otomatis, pemblokiran iklan, mode penjelajahan pribadi, tab aman, mode membaca, dan banyak lagi.

 

Halaman:
1 2
      
