HOME OTOTEKNO TECHNO

Threads Uji Coba Fitur Posting Sementara yang Bakal Hilang dalam 24 Jam

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:09 WIB
Threads Uji Coba Fitur Posting Sementara yang Bakal Hilang dalam 24 Jam
Threads. (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Threads dilaporkan tengah menguji fitur baru yang akan memungkinkan pengguna platform tersebut untuk menerbitkan posting yang akan hilang setelah jangka waktu tertentu. Posting sementara ini dapat terlihat hingga 24 jam, menurut laporan tersebut. Balasan yang dibuat di bawah posting tersebut dilaporkan juga akan dihapus secara otomatis setelah posting induknya hilang.

Saat ini, platform media sosial milik Meta tersebut dikatakan tengah menguji fitur tersebut dengan sekelompok kecil pengguna dan belum diketahui kapan fitur tersebut akan diluncurkan ke basis pengguna yang lebih luas.

Meta tengah menguji fitur posting sementara dengan jumlah pengguna terbatas, perusahaan tersebut mengonfirmasi kepada TechCrunch. Pengembangan tersebut dilakukan setelah Threads memberi tahu publikasi tersebut pada Juni bahwa fitur kiriman sementara sedang dibuat sebagai prototipe internal.

Pengembang dan pemberi informasi Alessandro Paluzzi dilaporkan membuat kiriman sementara pada hari Jumat, ( 23/8/2024) untuk memamerkan fitur tersebut. Dalam tangkapan layar yang ditambahkan dalam laporan tersebut, terlihat penghitung waktu berjalan mundur hingga nol. Kiriman tersebut dilaporkan menghilang bersama semua balasan yang dibuat di bawahnya, setelah penghitung waktu habis, demikian dilaporkan Gadget 360.

Meskipun fitur tersebut tidak disorot pada spanduk, TechCrunch mengklaim bahwa setiap unggahan kutipan, yang merupakan unggahan ulang dengan tambahan kutipan, juga akan hilang setelah penghitung waktu untuk unggahan asli habis. Perlu dicatat, perusahaan tersebut telah menguji fitur unggahan sementara selama beberapa bulan.

 

