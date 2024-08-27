Kapan Waktu yang Tepat Ganti Oli Kendaraan?

Kapan waktu yang tepat untuk mengganti oli kendaraan? (Freepik)

JAKARTA - Oli merupakan komponen penting pada sebuah kendaraan bermotor yang berfungsi melumasi bagian dalam mesin. Untuk itu, penting bagi pemilik kendaraan mengetahui interval terbaik penggantian oli, baik pada motor maupun mobil.

Sebagai informasi, selain memiliki tugas untuk melumasi, oli berfungsi mendinginkan mesin agar tetap berada pada suhu optimal. Oli juga memiliki peran untuk membersihkan sisa hasil pembakaran yang membuat mesin tetap bersih.

Interval penggantian oli yang dianjurkan adalah setiap 5.000-10.000 kilometer untuk mobil dan 3.000-4.000 km untuk kendaraan motor, tergantung pemakaian.

"Penggantian oli merupakan suatu hal yang wajib dilakukan, mengingat pentingnya fungsi pelumasan disetiap mesin kendaraan. Hal itu terkait dengan kinerja dan performa kendaraan itu sendiri," kata General Manager PT Nippon Oil Indonesia distributor oli Eneos, Imran Razy, dalam keterangan resmi.

Pemilik kendaraan disarankan mengganti oli di bengkel resmi untuk menjamin keasliannya. Jika menggunakan oli palsu dalam jangka waktu lama, mesin bisa alami kerusakan yang dapat membuat biaya perbaikan sangat besar.

Pasalnya, oli palsu juga tidak memiliki kualitas dan spesifikasi yang dapat menjaga komponen dalam mesin.