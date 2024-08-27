Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Biaya Pajak Motor Kawasaki Ninja 150 RR

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |12:36 WIB
Segini Biaya Pajak Motor Kawasaki Ninja 150 RR
Segini pajak motor Kawasaki Ninja 150 RR. (KMI)
A
A
A

JAKARTA - Besaran biaya pajak motor Kawasaki Ninja 150 RR bakal diulas dalam artikel ini. Pada masanya, Kawasaki Ninja merupakan motor sport yang digemari anak-anak muda. 

Besaran pajak tahunan motor sport ini cukup terjangkau. Berikut besaran pajak motor Kawasaki Ninja 150 RR, sebagaimana dihimpun Okezone, Selasa (27/8/2024: 

Ninja RR CKD (KR 150 K) 2006 : Rp244.000  
Ninja RR CKD (KR 150 K) 2007 : Rp254.000 
Ninja RR CKD (KR 150 K) 2008 : Rp336.000 
Ninja RR CKD (KR 150 K) 2009 : Rp356.000  
Ninja RR CKD (KR 150 K) 2010 : Rp364.000  
Ninja RR CKD (KR 150 K) 2011 : Rp370.000  
Ninja RR (KR 150 P) 2011 : Rp352.000  
Ninja RR CKD (KR 150 K) 2012 : Rp376.000  
Ninja RR (KR 150 P) 2012 : Rp394.000  
Ninja RR (KR 150 P) 2013 : Rp418.000  
Ninja RR (KR 150 P) 2014 : Rp446.000  
Ninja RR (KR 150 P) 2015 : Rp388.000 

Namun, besaran pajak tahunan ini belum termasuk pajak SWDKLLJ (sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan) sebesar Rp35 ribu. 

Kawasaki Ninja 150 RR pertama kali diperkenalkan pada medio 2006. Motor sport ini digandrungi anak-anak muda. 

Tampilannya yang sporty dan akselerasinya yang kencang membuat motor ini diidolai anak muda. 

 

Halaman:
1 2
      
