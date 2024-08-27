Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Kisaran Harga Mobil Taruna Bekas, Paling Murah di Bawah Rp50 Juta

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:08 WIB
Segini Kisaran Harga Mobil Taruna Bekas, Paling Murah di Bawah Rp50 Juta
Segini kisaran harga mobil Daihatsu Taruna bekas. (OLX)
A
A
A

JAKARTA - Mobil Daihatsu Taruna bekas cukup banyak dicari konsumen. Harga mobil Taruna bekas juga cukup bervariasi. Harga mobil bekas tersebut paling murah mulai dari di bawah Rp50 juta.

Harga mobil bekas Taruna tergantung kondisi dan tahun produksinya. Semakin lawas tahun produksinya, harganya bisa semakin murah.

Berikut kisaran harga mobil Taruna bekas, sebagaimana dihimpun dari situs jual beli daring, Selasa (27/8/2024) : 

Daihatsu Taruna 1999 Rp47-49 juta
Daihatsu Taruna 2000 Rp47-55 juta
Daihatsu Taruna 2001 Rp50-68 juta
Daihatsu Taruna 2002 Rp52-72 juta
Daihatsu Taruna 2003 Rp50-83 juta
Daihatsu Taruna 2004 Rp50-61 juta
Daihatsu Taruna 2005 Rp60-88 juta
Daihatsu Taruna 2006 Rp60-74 juta

Daihatsu Taruna merupakan salah satu small SUV yang cukup populer di Indonesia. Mobil ini dianggap sebagai pengganti Daihatsu Feroza yang eksis pada 1970 hingga 2000-an.

Taruna pertama kali diproduksi di Indonesia pada 1999. Saat itu, Taruna hadir dengan tipe C-Series. Tipe ini punya ciri khas berupa kapasitas mesinnya yang mencapai 1.600 cc.

Tipe tersebut lantas dibagi lagi menjadi beberapa varian. CL, CX, CSX adalah beberapa varian itu. Selepas C-Series, Taruna mulai memproduksi dua tipe lainya. Dua tipe itu adalah F-Series dan OXXY.

 

