HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Jadi Penyumbang Polusi Terbesar, Menhub Minta Angkutan Umum Pakai Kendaraan Listrik

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |17:04 WIB
Jadi Penyumbang Polusi Terbesar, Menhub Minta Angkutan Umum Pakai Kendaraan Listrik
Transjakarta
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah terus berupaya menekan emisi gas buang demi memperbaiki kualitas udara. Upaya ini akan dilanjutkan dengan penggunaan kendaraan listrik pada angkutan umum.

diketahui, saat ini angkutan umum masih menggunakan kendaraan konvensional. Sebagian di antaranya bahkan berusia cukup tua yang menghasilkan emisi tinggi. Sedangkan penggunaan kendaraan listrik hanya terdapat pada TransJakarta di rute tertentu.

“Pemerintah konsisten menjadikan kendaraan listrik angkutan mayoritas masyarakat. Memang tidak mudah. Oleh karenanya kita mengimbau angkutan umum perkotaan khususnya, agar menggunakan kendaraan listrik,” kata Menhub dalam keterangan resmi.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta, yaitu PT Transportasi TransJakarta, sudah mulai meremajakan angkutan massalnya ke berbasis listrik sejak 2023. Tahun ini, ditargetkan sebanyak 200 unit bus listrik siap beroperasi.

PT VKTR Indonesia Mobilitas Tbk menjadi salah satu pemasok armada bus listrik untuk TransJakarta. Perusahaan ini mengimpor bus listrik dari produsen asal China, yakni BYD, untuk dioperasikan di Indonesia.

 

