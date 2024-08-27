Pembeli Xforce Ternyata Didominasi Wanita, Ini Alasannya

JAKARTA - Mitsubishi Xforce meramaikan segmen SUV medium sejak diluncurkan pada GIIAS 2023. Mobil ini ternyata diminati oleh kaum hawa.

Diketahui, penjualan Mitsubishi Xforce hingga kini didominasi oleh perempuan. Mitsubishi Xforce disukai kaum hawa karena memiliki beberapa fitur keamanan dan desain yang futuristis.

"Saat ini banyak ibu-ibu yang kurang bisa merespons terhadap kondisi kendaraan. Misalnya mobil ban kempes, tapi mereka enggak bisa merasakan itu.

Dari kondisi itu kita harus lebih memperhatikan hal-hal yang seperti itu. Contohya seperti tekanan angin ban, itu yang paling gampang," kata Technical Support and CS PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Adi Trihatmoko, dalam keterangannya.

Di sisi lain, Brand Ambassador Mitsubishi Indonesia, Rifat Sungkar menyebut, fitur keamanan pada Xforce dibuat senyaman mungkin untuk perempuan.

"Safety fitur Xforce dibuat sefriendly mungkin dengan perempuan. Setir enteng, remnya enteng," katanya.

Selain itu, Xforce dalam kondisi off-road ringan didukung DNA SUV khas Mitsubishi Motors. Mobil ini memiliki mode berkendara seperti normal, wet, gravel, dan mud. Mobil ini juga memiliki ground clearance yang tinggi hingga 222 mm.

"Ada driving mode di Xforce, audio lebih baik di Xforce. Ini seakan membuat mobil ini lebih dipakai sendiri jadi dibuat lebih nyaman. Kenyamanan ini jadi safety. Kalau mobil nyaman dan enak, posisi duduk benar, setir mobilnya akan jauh lebih baik," tutur Rifat.