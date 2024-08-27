Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Pengemudi Xpander Ngamuk Ditegur Polisi Gara-Gara Masuk Jalur TransJakarta

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |13:04 WIB
Viral Pengemudi Xpander Ngamuk Ditegur Polisi Gara-Gara Masuk Jalur TransJakarta
Viral pengemudi Xpander ngamuk saat ditegur polisi gara-gara masuk jalur TransJakarta. (Instagram/@infoJKT24)
JAKARTA - Viral di media sosial video seorang pengemudi Mitsubishi Xpander tak terima hingga ngamuk karena ditegur polisi saat masuk jalur TransJakarta. Bahkan, pengemudi itu ngotot untuk berputar balik meski di depannya ada larangan untuk putar arah.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @infojkt24, tampak sebuah Xpander berwarna hitam berhenti di ujung jalur TransJakarta. Seorang pria paruh baya yang diyakini pengemudi mobil MPV tersebut sedang beradu argumen dengan polisi.

"Pengendara pribadi masuk jalur busway dan di depan ada rambu larangan putar balik. Dia di-stop sama polisi malah ngamuk-ngamuk," bunyi keterangan unggahan video tersebut.

Peristiwa tersebut dikerahui terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan (arah Pasar Senen), Pulo Mas, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (23/8/2024). Disebutkan, pengemudi tak terima dihentikan polisi karena telah melanggar lalu lintas.

Diketahui, kendaraan pribadi dilarang masuk atau melintas di jalur TransJakarta. Ini tertera dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi.

"Setiap Kendaraan Bermotor selain Mobil Bus Angkutan umum massal berbasis Jalan dilarang menggunakan lajur atau jalur khusus Angkutan umum massal berbasis Jalan," demikian bunyi peraturan tersebut.

Sebelum masuk jalur khusus busway sudah terdapat rambu larangan masuk kecuali bus TransJakarta. Pelanggar rambu tersebut akan terjerat Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 287. 

 

