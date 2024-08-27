Viral Detik-Detik Truk Kecelakaan Gara-Gara Tak Paham Kode Lampu Sein

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) sebuah truk mengalami kecelakaan ketika mengikuti bus saat menyalip sejumlah kendaraan besar lainnya. Diduga, sopir truk tersebut tak memahami kode lampu sein dari pengemudi bus yang menyebabkan kecelakaan tersebut terjadi.

Video itu sebagaimana diunggah akun Instagram @romansasopirtruck. Dalam unggahan video singkat itu, tampak detik-detik sebuah truk kecil terhimpit dua kendaraan besar karena tidak memiliki ruang yang cukup untuk menghindar.

"Padahal busnya udah kasih kode sein kiri," bunyi keterangan dalam unggahan video tersebut.

Awalnya, truk tersebut membuntuti bus AKAP PO RAPI dengan jarak yang cukup dekat untuk menyalip dua kendaraan besar di depannya. Keduanya melaju dengan kecepatan cukup tinggi di arah berlawanan agar bisa menyalip dengan cepat.

Setelah menyalip satu kendaraan, bus PO RAPI menyalakan lampu sein kiri, tapi sang sopir masih memacu kendaraannya untuk menyalip kendaraan kedua. Ternyata, lampu sein tersebut sebagai kode untuk kendaraan di belakangnya.

Alih-alih mengurangi laju kendaraan dan kembali ke lajur yang sesuai, truk tersebut justru terus mengikuti bus. Setelah bus masuk ke lajur yang sesuai usai menyalip kendaraan kedua, tiba-tiba datang dari arah berlawanan sebuah truk berukuran cukup besar.

Truk itu pun terserempet kendaraan lain dari arah berlawanan karena tak memiliki cukup ruang untuk menghindar. Kecelakaan tersebut mengakibatkan bodi samping kedua truk mengalami kerusakan hingga ban bocor.