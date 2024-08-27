Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Khawatir Pabrik Mobil Hybrid Hengkang dari RI, Menperin Upayakan Insentif

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:49 WIB
Khawatir Pabrik Mobil Hybrid Hengkang dari RI, Menperin Upayakan Insentif
JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bakal berupaya mewujudkan insentif mobil hybrid. Hal ini untuk mencegah brand yang sudah lama memproduksi mobilnya di Indonesia hengkang karena mendapat tawaran dari negara lain.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tak akan memberikan kebijakan baru untuk sektor otomotif tahun ini. Itu termasuk insentif mobil hybrid karena dianggap sudah berjalan dengan baik melalui skema yang ada saat ini.

Namun, Menperin merasa insentif untuk mobil hybrid perlu diwujudkan untuk mempertahankan brand yang sudah bertahan lama di Indonesia. Terlebih, mereka memproduksi kendaraan berteknologi elektrifikasi di Indonesia.

"Kami inginnya ada insentif, walaupun insentifnya enggak bisa sebesar mobil listrik. Karena begini, salah satu pertimbangan kenapa kita perlu mempertimbangkan insentif untuk mobil hybrid kami tidak mau pabrikan mobil hybrid yang sudah ada di Indonesia itu pindah," kata Menperin kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/8/2024).

Saat ini, sejumlah negara memberikan insentif kepada produsen kendaraan yang mengarah ke era elektrifikasi, termasuk dalam merancang mobil hybrid. Menperin mengaku khawatir apabila brand besar yang ada di Indonesia mendapat tawaran dari negara lain dan memindahkan pabriknya.

"Kami juga tidak mau kemudian negara-negara lain di ASEAN, yang memberikan insentif yang cukup menarik bagi pengembangan mobil-mobil hybrid itu nanti pindah ke negara-negara tersebut. Itu yang kita tidak mau," ujarnya.

 

