HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Sebulan Meluncur, Segini Jumlah Pemesanan Nissan Serena Hybrid

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:05 WIB
Sebulan Meluncur, Segini Jumlah Pemesanan Nissan Serena Hybrid
Sebulan meluncur, segini total pemesanan Nissan Serena e Power. (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) meluncurkan The All New Nissan Serena e-Power pada ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 pada Juli. Mobil MPV ini mendapat respons positif dengan jumlah pemesanan mencapai 700 unit.

Sebagai informasi, Nissan berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menekan emisi gas buang dengan memperkenalkan produk elektrifikasi. Oleh sebab itu, Nissan Serena e-Power dengan teknologi hybrid diluncurkan.

"Sebagian besar konsumen (Nissan Serena e-Power) masih dari Jakarta, Bogor, dan Tangerang. Sementara untuk jumlah pesanannya sudah 700-an (sejak GIIAS 2024)," kata Presiden Direktur NMDI Evensius Go di Bogor, Jumat (23/8/2024).

Pihaknya berjanji akan segera mengirimkan unit ke para konsumen yang sudah memesan Serena e-Power. Hal ini demi memuaskan konsumen dan sebagai bukti komitmen dan keseriusan Nissan dalam berniaga di Indonesia.

"Yang coba kita sampaikan ke konsumen adalah unit ready secepatnya. Jadi kalau kemarin di GIIAS kami janji (kirim) di bulan September atau Oktober, tapi saat ini kami bisa realisasi di bulan Agustus, malah lebih cepat," ujarnya.

 

