Bocoran PS5 Pro, Bakal Dirilis November dengan Peningkatan GPU

RUMOR baru tentang konsol game Sony yang akan datang, PlayStation 5 (PS5) Pro telah beredar. Meskipun raksasa teknologi Jepang itu bungkam tentang peluncuran resminya, laporan terkini dari pengembang dan analis industri menunjukkan bahwa konsol itu semakin dekat untuk dipasarkan.

Menurut bocoran dari Gamescom 2024 melalui Wccftech, para pengembang telah menerima spesifikasi untuk PS5 Pro, dan banyak yang percaya bahwa Unreal Engine 5 akan berjalan jauh lebih cepat pada perangkat keras baru ini dibandingkan dengan PS5 standar. Situs web Multiplayer asal Italia juga melaporkan mendengar kabar dari seorang pengembang yang menunda game mereka karena konsol yang akan dirilis.

Dari segi spesifikasi, PS5 Pro dikabarkan akan memberikan peningkatan 45% dalam kinerja rendering raster, yang dicapai melalui GPU yang lebih bertenaga dan memori yang lebih cepat. Hal ini menghasilkan gameplay yang lebih lancar dan visual yang lebih detail.

Ray tracing, yang mensimulasikan perilaku cahaya yang realistis, diharapkan juga akan mengalami peningkatan yang signifikan pada PS5 Pro, yang berpotensi menghasilkan pengalaman bermain game yang lebih imersif dan nyata, demikian dilaporkan Gizmochina.

Selain itu, PS5 Pro dikabarkan akan menyertakan arsitektur pembelajaran mesin khusus yang mampu melakukan komputasi 8-bit 300 TOPS (Tera Operations Per Second). Ini akan mendukung teknologi peningkatan PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) milik Sony, yang menjanjikan peningkatan kualitas gambar tanpa menambah beban pada kinerja rendering.