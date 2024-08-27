Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocoran PS5 Pro, Bakal Dirilis November dengan Peningkatan GPU

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |19:08 WIB
Bocoran PS5 Pro, Bakal Dirilis November dengan Peningkatan GPU
Playstation 5.
A
A
A

RUMOR baru tentang konsol game Sony yang akan datang, PlayStation 5 (PS5) Pro telah beredar. Meskipun raksasa teknologi Jepang itu bungkam tentang peluncuran resminya, laporan terkini dari pengembang dan analis industri menunjukkan bahwa konsol itu semakin dekat untuk dipasarkan.

Menurut bocoran dari Gamescom 2024 melalui Wccftech, para pengembang telah menerima spesifikasi untuk PS5 Pro, dan banyak yang percaya bahwa Unreal Engine 5 akan berjalan jauh lebih cepat pada perangkat keras baru ini dibandingkan dengan PS5 standar. Situs web Multiplayer asal Italia juga melaporkan mendengar kabar dari seorang pengembang yang menunda game mereka karena konsol yang akan dirilis.

Dari segi spesifikasi, PS5 Pro dikabarkan akan memberikan peningkatan 45% dalam kinerja rendering raster, yang dicapai melalui GPU yang lebih bertenaga dan memori yang lebih cepat. Hal ini menghasilkan gameplay yang lebih lancar dan visual yang lebih detail.

Ray tracing, yang mensimulasikan perilaku cahaya yang realistis, diharapkan juga akan mengalami peningkatan yang signifikan pada PS5 Pro, yang berpotensi menghasilkan pengalaman bermain game yang lebih imersif dan nyata, demikian dilaporkan Gizmochina.

Selain itu, PS5 Pro dikabarkan akan menyertakan arsitektur pembelajaran mesin khusus yang mampu melakukan komputasi 8-bit 300 TOPS (Tera Operations Per Second). Ini akan mendukung teknologi peningkatan PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) milik Sony, yang menjanjikan peningkatan kualitas gambar tanpa menambah beban pada kinerja rendering.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/16/3176419//playstation_6-i5q0_large.jpg
Komentar Bos Sony Beri Petunjuk soal Jadwal Rilis PS 6
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/12/16/3169541//sony_luncurkan_aplikasi_playstation_family-jJxh_large.jpg
Sony Luncurkan Aplikasi PlayStation Family, Mungkinkan Orang Tua Kontrol Aktivitas Gaming Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/326/3166946//playstation_portal-3ftI_large.jpg
Sony Kembangkan Konsol PS6 Handheld Seperti Nintendo Switch, Ini Bocoran Spesifikasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/57/3161970//sony_menghadirkan_lini_bravia_tv_2025_ke_indonesia-Apa0_large.JPG
Sony Luncurkan Lini BRAVIA 2025 di Indonesia, Hadirkan Pengalaman Sinema di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/326/3159508//light_of_motiram-NPpA_large.jpg
Diduga Jiplak Game Horizon, Sony Seret Tencent ke Pengadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/23/326/3157515//ilustrasi-Y14c_large.jpg
Rumor Tanggal Rilis PS6 Mencuat, Ini Kata Netizen
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement