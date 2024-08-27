Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA PS2 Darah Kebal Lengkap

David Kurniawan , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |11:36 WIB
Cheat GTA PS2 Darah Kebal Lengkap
GTA San Andreas.
A
A
A

JAKARTA - Seri permainan lama yang dikenal dengan nama Grand Theft Auto (GTA) di konsol PlayStation 2 (PS2) sangat menarik dan memiliki jumlah pasar penggemar yang besar.

Bagi para penggemar game Grand Theft Auto: San Andreas di PlayStation 2, cheat darah kebal merupakan salah satu yang paling dicari.

Dengan menggunakan cheat ini, karakter yang kamu mainkan tidak akan mudah mati meskipun diserang oleh musuh atau terlibat dalam ledakan.

Berikut kode GTA PS2 darah kebal serta beberapa cheat seru lainnya yang bisa pemain gunakan.

Cheat GTA Darah kebal PS 2 : R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas.

Selain kode di atas, berikut kode cheat GTA PS2 lainnya yang bisa dicoba oleh pemain:

Cheat Senjata:

  • Senjata 1 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Senjata 2 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri,bawah, bawah, kiri
  • Senjata 3 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, bawah
  • Dua senjata : bawah, kotak, x, kiri R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Cheat Kendaraan:

  • Pesawat Capung : bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1 kiri, kiri, kiri, x segitiga
  • Pesawat Tempur : segitiga, segitiga, kotak, bulat, x, L1, L1, bawah, atas
  • ATV : kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1,R2
  • Jetpack : kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
