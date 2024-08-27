Cheat GTA PS2 Darah Kebal Lengkap

JAKARTA - Seri permainan lama yang dikenal dengan nama Grand Theft Auto (GTA) di konsol PlayStation 2 (PS2) sangat menarik dan memiliki jumlah pasar penggemar yang besar.

Bagi para penggemar game Grand Theft Auto: San Andreas di PlayStation 2, cheat darah kebal merupakan salah satu yang paling dicari.

Dengan menggunakan cheat ini, karakter yang kamu mainkan tidak akan mudah mati meskipun diserang oleh musuh atau terlibat dalam ledakan.

Berikut kode GTA PS2 darah kebal serta beberapa cheat seru lainnya yang bisa pemain gunakan.

Cheat GTA Darah kebal PS 2 : R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas.

Selain kode di atas, berikut kode cheat GTA PS2 lainnya yang bisa dicoba oleh pemain:

Cheat Senjata:

Senjata 1 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Senjata 2 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri,bawah, bawah, kiri

Senjata 3 : R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, bawah

Dua senjata : bawah, kotak, x, kiri R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Cheat Kendaraan: